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Минпромторг готов нарастить выпуск лекарств для психиатрической помощи

Минпромторг готов нарастить выпуск лекарств для психиатрической помощи - 13.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг готов нарастить выпуск лекарств для психиатрической помощи

Минпромторг России готов проработать вопрос наращивания производства лекарств для психиатрической помощи при дополнительной потребности со стороны системы... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:57+0300

2026-10-13T12:57+0300

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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Минпромторг России готов проработать вопрос наращивания производства лекарств для психиатрической помощи при дополнительной потребности со стороны системы здравоохранения страны, рассказали РИА Новости в министерстве. "Производство лекарственных препаратов для медицинского применения осуществляется в соответствии с планом-графиком, сформированным производителями на основе фактического спроса системы здравоохранения", - сказали в министерстве. "Минпромторг России готов оперативно проработать с отечественными производителями вопрос наращивания выпуска препаратов с МНН (международное непатентованное наименование – ред.) "Гидроксизин", в том числе иных МНН лекарственных препаратов, применяемых для оказания психиатрической помощи, при наличии дополнительной потребности со стороны системы здравоохранения Российской Федерации", - добавили там. При этом в Минпромторге подчеркнули, что работают и над последовательной локализацией выпуска антипсихотических препаратов. Кроме того, ведомство принимает дополнительные меры по ускоренному созданию российских производств для импортозамещения фармацевтических субстанций и готовых форм. "В настоящее время согласно данным Реестра на территории Российской Федерации зарегистрированы лекарственные препараты для лечения психических заболеваний, соответствующие 97 МНН лекарственных препаратов: в отношении 53 МНН обеспечена технологическая возможность производства по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции, по 36 МНН – со стадии готовой лекарственной формы", - рассказали в министерстве. Ранее ряд СМИ писали, что в аптеках Москвы и Санкт-Петербурга пропал препарат от тревоги "Атаракс". При этом в Росздравнадзоре отмечали, что дефицита препаратов с действующим веществом гидроксизин, который используется в транквилизаторах, нет. В Минпромторге России добавили РИА Новости, что препараты с гидроксизином регулярно вводятся на рынок страны. Так, по данным системы "Мониторинг движения лекарственных средств" по состоянию на октябрь текущего года в стране у субъектов обращения лекарств в наличии имеется более 1,26 миллиона упаковок препарата с гидроксизином, в том числе более 500 тысяч упаковок лекарственного препарата "Атаракс". "Важно отметить, что порядка 720 тысяч упаковок лекарственного препарата с ТН "Атаракс" и 165 тысяч упаковок лекарственного препарата с ТН "Гидроксизин" планируется ввести в гражданский оборот в ближайшее время", - подчеркнули в ведомстве.

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бизнес, москва, санкт-петербург, минпромторг, росздравнадзор