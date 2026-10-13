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Минпромторг готов нарастить выпуск лекарств для психиатрической помощи
Минпромторг готов нарастить выпуск лекарств для психиатрической помощи - 13.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг готов нарастить выпуск лекарств для психиатрической помощи
Минпромторг России готов проработать вопрос наращивания производства лекарств для психиатрической помощи при дополнительной потребности со стороны системы... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:57+0300
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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Минпромторг России готов проработать вопрос наращивания производства лекарств для психиатрической помощи при дополнительной потребности со стороны системы здравоохранения страны, рассказали РИА Новости в министерстве. "Производство лекарственных препаратов для медицинского применения осуществляется в соответствии с планом-графиком, сформированным производителями на основе фактического спроса системы здравоохранения", - сказали в министерстве. "Минпромторг России готов оперативно проработать с отечественными производителями вопрос наращивания выпуска препаратов с МНН (международное непатентованное наименование – ред.) "Гидроксизин", в том числе иных МНН лекарственных препаратов, применяемых для оказания психиатрической помощи, при наличии дополнительной потребности со стороны системы здравоохранения Российской Федерации", - добавили там. При этом в Минпромторге подчеркнули, что работают и над последовательной локализацией выпуска антипсихотических препаратов. Кроме того, ведомство принимает дополнительные меры по ускоренному созданию российских производств для импортозамещения фармацевтических субстанций и готовых форм. "В настоящее время согласно данным Реестра на территории Российской Федерации зарегистрированы лекарственные препараты для лечения психических заболеваний, соответствующие 97 МНН лекарственных препаратов: в отношении 53 МНН обеспечена технологическая возможность производства по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции, по 36 МНН – со стадии готовой лекарственной формы", - рассказали в министерстве. Ранее ряд СМИ писали, что в аптеках Москвы и Санкт-Петербурга пропал препарат от тревоги "Атаракс". При этом в Росздравнадзоре отмечали, что дефицита препаратов с действующим веществом гидроксизин, который используется в транквилизаторах, нет. В Минпромторге России добавили РИА Новости, что препараты с гидроксизином регулярно вводятся на рынок страны. Так, по данным системы "Мониторинг движения лекарственных средств" по состоянию на октябрь текущего года в стране у субъектов обращения лекарств в наличии имеется более 1,26 миллиона упаковок препарата с гидроксизином, в том числе более 500 тысяч упаковок лекарственного препарата "Атаракс". "Важно отметить, что порядка 720 тысяч упаковок лекарственного препарата с ТН "Атаракс" и 165 тысяч упаковок лекарственного препарата с ТН "Гидроксизин" планируется ввести в гражданский оборот в ближайшее время", - подчеркнули в ведомстве.
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Минпромторг готов нарастить выпуск лекарств для психиатрической помощи
Минпромторг готов проработать наращивание производства лекарств для психиатрической помощи
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Минпромторг России готов проработать вопрос наращивания производства лекарств для психиатрической помощи при дополнительной потребности со стороны системы здравоохранения страны, рассказали РИА Новости в министерстве.
"Производство лекарственных препаратов для медицинского применения осуществляется в соответствии с планом-графиком, сформированным производителями на основе фактического спроса системы здравоохранения", - сказали в министерстве.
"Минпромторг
России готов оперативно проработать с отечественными производителями вопрос наращивания выпуска препаратов с МНН (международное непатентованное наименование – ред.) "Гидроксизин", в том числе иных МНН лекарственных препаратов, применяемых для оказания психиатрической помощи, при наличии дополнительной потребности со стороны системы здравоохранения Российской Федерации", - добавили там.
При этом в Минпромторге подчеркнули, что работают и над последовательной локализацией выпуска антипсихотических препаратов. Кроме того, ведомство принимает дополнительные меры по ускоренному созданию российских производств для импортозамещения фармацевтических субстанций и готовых форм.
"В настоящее время согласно данным Реестра на территории Российской Федерации зарегистрированы лекарственные препараты для лечения психических заболеваний, соответствующие 97 МНН лекарственных препаратов: в отношении 53 МНН обеспечена технологическая возможность производства по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции, по 36 МНН – со стадии готовой лекарственной формы", - рассказали в министерстве.
Ранее ряд СМИ писали, что в аптеках Москвы
и Санкт-Петербурга
пропал препарат от тревоги "Атаракс". При этом в Росздравнадзоре
отмечали, что дефицита препаратов с действующим веществом гидроксизин, который используется в транквилизаторах, нет.
В Минпромторге России добавили РИА Новости, что препараты с гидроксизином регулярно вводятся на рынок страны. Так, по данным системы "Мониторинг движения лекарственных средств" по состоянию на октябрь текущего года в стране у субъектов обращения лекарств в наличии имеется более 1,26 миллиона упаковок препарата с гидроксизином, в том числе более 500 тысяч упаковок лекарственного препарата "Атаракс".
"Важно отметить, что порядка 720 тысяч упаковок лекарственного препарата с ТН "Атаракс" и 165 тысяч упаковок лекарственного препарата с ТН "Гидроксизин" планируется ввести в гражданский оборот в ближайшее время", - подчеркнули в ведомстве.