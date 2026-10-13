https://1prime.ru/20261013/minpromtorg-874196196.html

Минпромторг объявил отбор на субсидии для компенсации затрат на ЭЗС

Минпромторг объявил отбор на субсидии для компенсации затрат на ЭЗС - 13.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг объявил отбор на субсидии для компенсации затрат на ЭЗС

Минпромторг России объявил дополнительный отбор на получение субсидии для компенсации до 60% затрат на приобретение электрозарядных станций (ЭЗС) и их... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T16:56+0300

2026-10-13T16:56+0300

2026-10-13T16:56+0300

бизнес

россия

минпромторг

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России объявил дополнительный отбор на получение субсидии для компенсации до 60% затрат на приобретение электрозарядных станций (ЭЗС) и их техприсоединение, говорится в сообщении ведомства. "Объявлен дополнительный отбор! Компенсацию до 60% затрат на приобретение ЭЗС постоянного тока от 149 кВт, а также на их техприсоединение к электрическим сетям могут получить юридические лица, создающие электрозарядную инфраструктуру для автомобилей", - говорится в сообщении. В Минпромторге добавили, что субсидия предоставляется в рамках нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Прием заявок осуществляется до 23 октября текущего года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпромторг