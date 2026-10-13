https://1prime.ru/20261013/minpromtorg-874196196.html
Минпромторг объявил отбор на субсидии для компенсации затрат на ЭЗС
Минпромторг объявил отбор на субсидии для компенсации затрат на ЭЗС - 13.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг объявил отбор на субсидии для компенсации затрат на ЭЗС
Минпромторг России объявил дополнительный отбор на получение субсидии для компенсации до 60% затрат на приобретение электрозарядных станций (ЭЗС) и их... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:56+0300
2026-10-13T16:56+0300
2026-10-13T16:56+0300
бизнес
россия
минпромторг
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России объявил дополнительный отбор на получение субсидии для компенсации до 60% затрат на приобретение электрозарядных станций (ЭЗС) и их техприсоединение, говорится в сообщении ведомства.
"Объявлен дополнительный отбор! Компенсацию до 60% затрат на приобретение ЭЗС постоянного тока от 149 кВт, а также на их техприсоединение к электрическим сетям могут получить юридические лица, создающие электрозарядную инфраструктуру для автомобилей", - говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что субсидия предоставляется в рамках нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Прием заявок осуществляется до 23 октября текущего года.
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бизнес, россия, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг
Минпромторг объявил отбор на субсидии для компенсации затрат на ЭЗС
Минпромторг объявил отбор на субсидии для компенсации до 60% затрат на приобретение ЭЗС
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России объявил дополнительный отбор на получение субсидии для компенсации до 60% затрат на приобретение электрозарядных станций (ЭЗС) и их техприсоединение, говорится в сообщении ведомства.
"Объявлен дополнительный отбор! Компенсацию до 60% затрат на приобретение ЭЗС постоянного тока от 149 кВт, а также на их техприсоединение к электрическим сетям могут получить юридические лица, создающие электрозарядную инфраструктуру для автомобилей", - говорится в сообщении.
В Минпромторге добавили, что субсидия предоставляется в рамках нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Прием заявок осуществляется до 23 октября текущего года.