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Минтранс: "Ижавиа" получит новый сертификат эксплуатанта - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Минтранс: "Ижавиа" получит новый сертификат эксплуатанта
Минтранс: "Ижавиа" получит новый сертификат эксплуатанта - 13.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс: "Ижавиа" получит новый сертификат эксплуатанта
Авиакомпания "Ижавиа" под контролем региональных властей будет соответствовать требованиям для получения нового сертификата эксплуатанта, считает... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T13:47+0300
2026-10-13T13:47+0300
бизнес
россия
удмуртия
росавиация
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Ижавиа" под контролем региональных властей будет соответствовать требованиям для получения нового сертификата эксплуатанта, считает статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Ижавиа " с 1 августа. Ранее руководству перевозчика рекомендовали пересмотреть подходы к управлению безопасностью полетов, провести структурные и кадровые изменения. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова в августе сообщала, что "Ижавиа" может вернуть летный сертификат к началу ноября. "Уверен, что именно под контролем региона компания ("Ижавиа" - ред.) действительно будет в полном объеме выполнять требования безопасности полетов и соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к соответствию сертификатам. Поэтому надеемся, что это все будет исполнено", - сказал Зверев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Заявка "Ижавиа" на получение нового сертификата была подана 20 августа, рассказал замминистра. В октябре прошла встреча, где рассматривались документы. Минтранс, по словам Зверева, делает все, чтобы "восстановить исполнительскую дисциплину" в компании. "Те вопросы со стороны Росавиации, Ространснадзора, которые высказывались в течение нескольких лет, действительно изложены в четкой, понятной программе действий", - подчеркнул он.
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бизнес, россия, удмуртия, росавиация, совет федерации, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, Удмуртия, Росавиация, Совет Федерации, Ространснадзор
13:47 13.10.2026
 
Минтранс: "Ижавиа" получит новый сертификат эксплуатанта

Минтранс: "Ижавиа" под контролем региональных властей будет соответствовать требованиям

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ижавиа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Ижавиа - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Ижавиа" под контролем региональных властей будет соответствовать требованиям для получения нового сертификата эксплуатанта, считает статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев.
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Ижавиа " с 1 августа. Ранее руководству перевозчика рекомендовали пересмотреть подходы к управлению безопасностью полетов, провести структурные и кадровые изменения. Обязательства перед пассажирами выполняют другие авиакомпании. Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова в августе сообщала, что "Ижавиа" может вернуть летный сертификат к началу ноября.
"Уверен, что именно под контролем региона компания ("Ижавиа" - ред.) действительно будет в полном объеме выполнять требования безопасности полетов и соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к соответствию сертификатам. Поэтому надеемся, что это все будет исполнено", - сказал Зверев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Заявка "Ижавиа" на получение нового сертификата была подана 20 августа, рассказал замминистра. В октябре прошла встреча, где рассматривались документы. Минтранс, по словам Зверева, делает все, чтобы "восстановить исполнительскую дисциплину" в компании.
"Те вопросы со стороны Росавиации, Ространснадзора, которые высказывались в течение нескольких лет, действительно изложены в четкой, понятной программе действий", - подчеркнул он.
 
БизнесРОССИЯУдмуртияРосавиацияСовет ФедерацииРостранснадзор
 
 
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