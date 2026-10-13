https://1prime.ru/20261013/mintrans-874184620.html

Минтранс внесет в ГД законопроект о тарифах для поездок в такси с детьми

Минтранс внесет в ГД законопроект о тарифах для поездок в такси с детьми - 13.10.2026, ПРАЙМ

Минтранс внесет в ГД законопроект о тарифах для поездок в такси с детьми

Минтранс России до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для поездок в такси с детьми, сообщил глава ведомства Андрей Никитин на... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:04+0300

2026-10-13T14:04+0300

2026-10-13T14:24+0300

бизнес

владимир путин

госдума

яндекс

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минтранс России до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для поездок в такси с детьми, сообщил глава ведомства Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным."Проводим сейчас с "Яндексом" эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Госдуму внесем", - сказал министр.В сентябре Минтранс сообщал об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с "Яндексом". Так, в стране планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми.Кроме того, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы, уточняли в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, владимир путин, госдума, яндекс