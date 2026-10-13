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Минтранс внесет в ГД законопроект о тарифах для поездок в такси с детьми - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Минтранс внесет в ГД законопроект о тарифах для поездок в такси с детьми
Минтранс внесет в ГД законопроект о тарифах для поездок в такси с детьми - 13.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс внесет в ГД законопроект о тарифах для поездок в такси с детьми
Минтранс России до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для поездок в такси с детьми, сообщил глава ведомства Андрей Никитин на... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:04+0300
2026-10-13T14:24+0300
бизнес
владимир путин
госдума
яндекс
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минтранс России до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для поездок в такси с детьми, сообщил глава ведомства Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным."Проводим сейчас с "Яндексом" эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Госдуму внесем", - сказал министр.В сентябре Минтранс сообщал об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с "Яндексом". Так, в стране планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми.Кроме того, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы, уточняли в министерстве.
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бизнес, владимир путин, госдума, яндекс
Бизнес, Владимир Путин, Госдума, Яндекс
14:04 13.10.2026 (обновлено: 14:24 13.10.2026)
 
Минтранс внесет в ГД законопроект о тарифах для поездок в такси с детьми

Минтранс внесет в ГД законопроект о тарифах для поездок в такси с детьми до конца года

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минтранс России до конца 2026 года внесет в Госдуму законопроект, касающийся тарифов для поездок в такси с детьми, сообщил глава ведомства Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Проводим сейчас с "Яндексом" эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Госдуму внесем", - сказал министр.
В сентябре Минтранс сообщал об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с "Яндексом". Так, в стране планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми.
Кроме того, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы, уточняли в министерстве.
 
БизнесВладимир ПутинГосдумаЯндекс
 
 
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