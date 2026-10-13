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Аэропорт Братска в Иркутской области завершает реконструкцию в 2026 году - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Аэропорт Братска в Иркутской области завершает реконструкцию в 2026 году
Аэропорт Братска в Иркутской области завершает реконструкцию в 2026 году - 13.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Братска в Иркутской области завершает реконструкцию в 2026 году
Реконструкция аэропорта Братска в Иркутской области завершается в 2026 году, уже был оснащен новый пункт пропуска в аэропорту Тюмени, доложил президенту России... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:37+0300
2026-10-13T14:37+0300
бизнес
россия
иркутская область
дальний восток
оренбург
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта Братска в Иркутской области завершается в 2026 году, уже был оснащен новый пункт пропуска в аэропорту Тюмени, доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Андрей Никитин. На встрече обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли. "Также в Тюменской области оснастили пункт пропуска в аэропорту города Тюмени, в Рощино, сделали более комфортным для пассажиров. На Дальнем Востоке и в Сибири у нас реконструкция аэропорта Братск заканчивается в этом году", - рассказал Никитин на встрече с Путиным. Также глава Минтранса отметил, что в Оренбурге в ходе строительства нового терминала аэропорта и пункта пропуска через границу пропускная способность авиагавани вырастет почти в четыре раза. "Будет очень современный, красивый аэродром", - подчеркнул министр.
иркутская область
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бизнес, россия, иркутская область, дальний восток, оренбург, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Иркутская область, Дальний Восток, Оренбург, Владимир Путин
14:37 13.10.2026
 
Аэропорт Братска в Иркутской области завершает реконструкцию в 2026 году

Глава Минтранса Никитин: реконструкция аэропорта Братска завершится в 2026 году

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом заседания правительства РФ
Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом заседания правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта Братска в Иркутской области завершается в 2026 году, уже был оснащен новый пункт пропуска в аэропорту Тюмени, доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Андрей Никитин.
На встрече обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли.
"Также в Тюменской области оснастили пункт пропуска в аэропорту города Тюмени, в Рощино, сделали более комфортным для пассажиров. На Дальнем Востоке и в Сибири у нас реконструкция аэропорта Братск заканчивается в этом году", - рассказал Никитин на встрече с Путиным.
Также глава Минтранса отметил, что в Оренбурге в ходе строительства нового терминала аэропорта и пункта пропуска через границу пропускная способность авиагавани вырастет почти в четыре раза.
"Будет очень современный, красивый аэродром", - подчеркнул министр.
 
БизнесРОССИЯИркутская областьДальний ВостокОренбургВладимир Путин
 
 
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