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Аэропорт Братска в Иркутской области завершает реконструкцию в 2026 году
Аэропорт Братска в Иркутской области завершает реконструкцию в 2026 году - 13.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Братска в Иркутской области завершает реконструкцию в 2026 году
Реконструкция аэропорта Братска в Иркутской области завершается в 2026 году, уже был оснащен новый пункт пропуска в аэропорту Тюмени, доложил президенту России... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:37+0300
2026-10-13T14:37+0300
2026-10-13T14:37+0300
бизнес
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иркутская область
дальний восток
оренбург
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта Братска в Иркутской области завершается в 2026 году, уже был оснащен новый пункт пропуска в аэропорту Тюмени, доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Андрей Никитин. На встрече обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли. "Также в Тюменской области оснастили пункт пропуска в аэропорту города Тюмени, в Рощино, сделали более комфортным для пассажиров. На Дальнем Востоке и в Сибири у нас реконструкция аэропорта Братск заканчивается в этом году", - рассказал Никитин на встрече с Путиным. Также глава Минтранса отметил, что в Оренбурге в ходе строительства нового терминала аэропорта и пункта пропуска через границу пропускная способность авиагавани вырастет почти в четыре раза. "Будет очень современный, красивый аэродром", - подчеркнул министр.
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Бизнес, РОССИЯ, Иркутская область, Дальний Восток, Оренбург, Владимир Путин
Аэропорт Братска в Иркутской области завершает реконструкцию в 2026 году
Глава Минтранса Никитин: реконструкция аэропорта Братска завершится в 2026 году
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта Братска в Иркутской области завершается в 2026 году, уже был оснащен новый пункт пропуска в аэропорту Тюмени, доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Андрей Никитин.
На встрече обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли.
"Также в Тюменской области оснастили пункт пропуска в аэропорту города Тюмени, в Рощино, сделали более комфортным для пассажиров. На Дальнем Востоке
и в Сибири у нас реконструкция аэропорта Братск заканчивается в этом году", - рассказал Никитин на встрече с Путиным
.
Также глава Минтранса отметил, что в Оренбурге
в ходе строительства нового терминала аэропорта и пункта пропуска через границу пропускная способность авиагавани вырастет почти в четыре раза.
"Будет очень современный, красивый аэродром", - подчеркнул министр.