https://1prime.ru/20261013/mintrans-874202846.html
Минтранс планирует внести в ГД не менее шести законопроектов до конца года
Минтранс планирует внести в ГД не менее шести законопроектов до конца года - 13.10.2026, ПРАЙМ
Минтранс планирует внести в ГД не менее шести законопроектов до конца года
Минтранс планирует внести в Госдуму не менее шести законопроектов до конца года, сообщило министерство по итогам встречи министра транспорта Андрея Никитина с... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T20:18+0300
2026-10-13T20:18+0300
2026-10-13T20:20+0300
бизнес
госдума
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минтранс планирует внести в Госдуму не менее шести законопроектов до конца года, сообщило министерство по итогам встречи министра транспорта Андрея Никитина с депутатами обновленного Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. "Минтранс планирует внести в Госдуму не менее 6 законопроектов до конца года... За последние пять лет в отрасли принято более 120 федеральных законов. За 9 месяцев 2026 года по инициативе Минтранса приняты еще 11. Они направлены на повышение безопасности перевозок, развитие транспортной инфраструктуры и внедрение новых технологий", - говорится в сообщении министерства на платформе "Макс". Отмечается, что в приоритете инициативы, направленные на развитие беспилотного транспорта, формирование единой транспортной политики и совершенствование системы пригородных поездов.
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бизнес, госдума
Минтранс планирует внести в ГД не менее шести законопроектов до конца года
Минтранс планирует внести в Госдуму не менее шести законопроектов до конца года
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Минтранс планирует внести в Госдуму не менее шести законопроектов до конца года, сообщило министерство по итогам встречи министра транспорта Андрея Никитина с депутатами обновленного Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
"Минтранс планирует внести в Госдуму не менее 6 законопроектов до конца года... За последние пять лет в отрасли принято более 120 федеральных законов. За 9 месяцев 2026 года по инициативе Минтранса приняты еще 11. Они направлены на повышение безопасности перевозок, развитие транспортной инфраструктуры и внедрение новых технологий", - говорится в сообщении министерства на платформе "Макс".
Отмечается, что в приоритете инициативы, направленные на развитие беспилотного транспорта, формирование единой транспортной политики и совершенствование системы пригородных поездов.