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Минтруд разъяснил оплату командировок в выходные - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Минтруд разъяснил оплату командировок в выходные
Минтруд разъяснил оплату командировок в выходные - 13.10.2026, ПРАЙМ
Минтруд разъяснил оплату командировок в выходные
Повышенная оплата или другой день отдыха предоставляются сотруднику, если он работает в командировке в выходной или праздничный день, сообщил Минтруд России. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:18+0300
2026-10-13T14:18+0300
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общество
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Повышенная оплата или другой день отдыха предоставляются сотруднику, если он работает в командировке в выходной или праздничный день, сообщил Минтруд России. "Если в выходной или праздничный день вы по графику работаете в командировке, есть два варианта: повышенная оплата (работа оплачивается не менее чем в двойном размере), другой день отдыха (вместо повышенной оплаты можно взять другой день отдыха. Тогда работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается)", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Если сотрудник не работает в командировке в выходной или праздничный день, то работодатель выплачивает суточные и возмещает расходы по найму жилого помещения, уточняет Минтруд. "За обычные рабочие дни командировки по вашему графику за вами сохраняется средний заработок, в том числе за дни в пути и время вынужденных остановок", - говорится в сообщении.
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бизнес, общество
Бизнес, Общество
14:18 13.10.2026
 
Минтруд разъяснил оплату командировок в выходные

Минтруд: повышенная оплата и другой день отдыха предусмотрены при работе в командировке

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Повышенная оплата или другой день отдыха предоставляются сотруднику, если он работает в командировке в выходной или праздничный день, сообщил Минтруд России.
"Если в выходной или праздничный день вы по графику работаете в командировке, есть два варианта: повышенная оплата (работа оплачивается не менее чем в двойном размере), другой день отдыха (вместо повышенной оплаты можно взять другой день отдыха. Тогда работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается)", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Если сотрудник не работает в командировке в выходной или праздничный день, то работодатель выплачивает суточные и возмещает расходы по найму жилого помещения, уточняет Минтруд.
"За обычные рабочие дни командировки по вашему графику за вами сохраняется средний заработок, в том числе за дни в пути и время вынужденных остановок", - говорится в сообщении.
 
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