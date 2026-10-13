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Минтруд разъяснил оплату командировок в выходные

Минтруд разъяснил оплату командировок в выходные - 13.10.2026, ПРАЙМ

Минтруд разъяснил оплату командировок в выходные

Повышенная оплата или другой день отдыха предоставляются сотруднику, если он работает в командировке в выходной или праздничный день, сообщил Минтруд России. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:18+0300

2026-10-13T14:18+0300

2026-10-13T14:18+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Повышенная оплата или другой день отдыха предоставляются сотруднику, если он работает в командировке в выходной или праздничный день, сообщил Минтруд России. "Если в выходной или праздничный день вы по графику работаете в командировке, есть два варианта: повышенная оплата (работа оплачивается не менее чем в двойном размере), другой день отдыха (вместо повышенной оплаты можно взять другой день отдыха. Тогда работа в выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается)", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Если сотрудник не работает в командировке в выходной или праздничный день, то работодатель выплачивает суточные и возмещает расходы по найму жилого помещения, уточняет Минтруд. "За обычные рабочие дни командировки по вашему графику за вами сохраняется средний заработок, в том числе за дни в пути и время вынужденных остановок", - говорится в сообщении.

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