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Миронов предложил законодательно закрепить индексацию выплат участникам СВО

Миронов предложил законодательно закрепить индексацию выплат участникам СВО - 13.10.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил законодательно закрепить индексацию выплат участникам СВО

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил законодательно закрепить ежегодную индексацию всех видов выплат участникам... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T02:20+0300

2026-10-13T02:20+0300

2026-10-13T02:20+0300

россия

общество

владимир путин

сергей миронов

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил законодательно закрепить ежегодную индексацию всех видов выплат участникам СВО. Соответствующее обращение на имя премьер-министра России Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о едином для всех регионов базовом перечне мер поддержки, напомнил Миронов и обратил внимание, что денежное довольствие военнослужащих повышается, а страховые суммы, единовременные пособия и денежные компенсации по обязательному государственному страхованию военнослужащих индексируются постановлениями кабмина. "Предлагаю законодательно закрепить ежегодную индексацию всех видов выплат участникам СВО с 1 января каждого года на коэффициент не ниже официального уровня инфляции за предыдущий год", - сказано в документе. По словам лидера партии, участники СВО ежедневно рискуют жизнью и здоровьем при выполнении поставленных задач, поэтому государственная поддержка участников специальной военной операции - это не просто материальная помощь, это выражение признательности за их мужество и самоотверженность. В настоящее время участникам СВО и их семьям положено более десяти видов финансовой поддержки и различные льготы. Выплаты и преференции предусмотрены для военнослужащих, участвующих в специальной операции, лиц, проходящих службу по контракту в зоне СВО, резервистов, призванных для участия в ней, а также для членов их семей, включая вдов, детей и других близких родственников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, сергей миронов