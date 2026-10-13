https://1prime.ru/20261013/mishustin-874176164.html
Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины
Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины - 13.10.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины
Правительство России утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:34+0300
2026-10-13T10:34+0300
2026-10-13T10:34+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Правительство России утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина во вторник провел совещание с вице-премьерами РФ. "Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Разработано по поручению президента", - сообщил Мишустин.
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россия, михаил мишустин
Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины
Мишустин: Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины