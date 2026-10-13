https://1prime.ru/20261013/mishustin-874176164.html

Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины

Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины - 13.10.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины

Правительство России утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T10:34+0300

2026-10-13T10:34+0300

2026-10-13T10:34+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Правительство России утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина во вторник провел совещание с вице-премьерами РФ. "Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Разработано по поручению президента", - сообщил Мишустин.

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россия, михаил мишустин