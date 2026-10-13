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Самолет Aegean Airlines после подачи аварийного сигнала сел в Мюнхене - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Самолет Aegean Airlines после подачи аварийного сигнала сел в Мюнхене
Самолет Aegean Airlines после подачи аварийного сигнала сел в Мюнхене - 13.10.2026, ПРАЙМ
Самолет Aegean Airlines после подачи аварийного сигнала сел в Мюнхене
Самолет греческой авиакомпании Aegean Airlines, следовавший из Греции в Германию, после подачи аварийного сигнала сел в аэропорту Мюнхена, следует из изученных... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T20:40+0300
2026-10-13T20:42+0300
бизнес
мюнхен
греция
германия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874203141.jpg?1791913368
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет греческой авиакомпании Aegean Airlines, следовавший из Греции в Германию, после подачи аварийного сигнала сел в аэропорту Мюнхена, следует из изученных РИА Новости полетных данных. Ранее самолет вылетел в 18.03 мск из аэропорта города Салоники, конечной точкой маршрута должен был стать Франкфурт. После того, как самолет передал аварийный код Squawk 7700, он сел в аэропорту Мюнхена около 20.15 мск. На сервисе Flightradar24 борт стал одним из самых отслеживаемых - за ним следили почти 11 тысяч человек. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
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бизнес, мюнхен, греция, германия
Бизнес, Мюнхен, ГРЕЦИЯ, ГЕРМАНИЯ
20:40 13.10.2026 (обновлено: 20:42 13.10.2026)
 
Самолет Aegean Airlines после подачи аварийного сигнала сел в Мюнхене

Самолет Aegean Airlines после подачи аварийного сигнала сел в аэропорту Мюнхена

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет греческой авиакомпании Aegean Airlines, следовавший из Греции в Германию, после подачи аварийного сигнала сел в аэропорту Мюнхена, следует из изученных РИА Новости полетных данных.
Ранее самолет вылетел в 18.03 мск из аэропорта города Салоники, конечной точкой маршрута должен был стать Франкфурт. После того, как самолет передал аварийный код Squawk 7700, он сел в аэропорту Мюнхена около 20.15 мск.
На сервисе Flightradar24 борт стал одним из самых отслеживаемых - за ним следили почти 11 тысяч человек.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
 
БизнесМюнхенГРЕЦИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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