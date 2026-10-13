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Монету времен Джорджа Вашингтона продали на аукционе в США
Монету времен Джорджа Вашингтона продали на аукционе в США - 13.10.2026, ПРАЙМ
Монету времен Джорджа Вашингтона продали на аукционе в США
Одна из первых монет, выпущенных монетным двором США во времена президентства Джорджа Вашингтона, продана на аукционе почти за 2,93 миллиона долларов. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T21:49+0300
2026-10-13T21:49+0300
2026-10-13T21:50+0300
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 13 октября - ПРАЙМ. Одна из первых монет, выпущенных монетным двором США во времена президентства Джорджа Вашингтона, продана на аукционе почти за 2,93 миллиона долларов. "Монета в пять центов 1792 года… была продана на аукционе Heritage… В ходе торгов этот великолепный экземпляр из коллекции Рональда Фирмана прошел через 66 ставок и достиг рекордной цены в 2,928 миллиона долларов", - говорится в сообщении аукционного дома. Как указывается, торги состоялись 8-9 октября. При этом данная монета названа одной из самых исторически значимых в американской нумизматике. Прежний рекорд аукциона для монет аналогичного достоинства, установленный в 2013 году, был перекрыт более чем в два раза. Исполнительный директор аукциона Тодд Имхоф назвал этот результат "достойным места данной монеты в высшем эшелоне американской нумизматики". В центре монеты отчеканен бюст Свободы, вокруг которого на английском языке написаны слова "Свобода - родительница науки и промышленности". Внизу написан год выпуска - 1792.
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мировая экономика, сша
Монету времен Джорджа Вашингтона продали на аукционе в США
Монету времен Джорджа Вашингтона продали на аукционе в США за 2,93 миллиона долларов
ВАШИНГТОН, 13 октября - ПРАЙМ. Одна из первых монет, выпущенных монетным двором США во времена президентства Джорджа Вашингтона, продана на аукционе почти за 2,93 миллиона долларов.
"Монета в пять центов 1792 года… была продана на аукционе Heritage… В ходе торгов этот великолепный экземпляр из коллекции Рональда Фирмана прошел через 66 ставок и достиг рекордной цены в 2,928 миллиона долларов", - говорится в сообщении аукционного дома.
Как указывается, торги состоялись 8-9 октября. При этом данная монета названа одной из самых исторически значимых в американской нумизматике.
Прежний рекорд аукциона для монет аналогичного достоинства, установленный в 2013 году, был перекрыт более чем в два раза.
Исполнительный директор аукциона Тодд Имхоф назвал этот результат "достойным места данной монеты в высшем эшелоне американской нумизматики".
В центре монеты отчеканен бюст Свободы, вокруг которого на английском языке написаны слова "Свобода - родительница науки и промышленности". Внизу написан год выпуска - 1792.