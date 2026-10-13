https://1prime.ru/20261013/mosbirzha-874201377.html
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,04%
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,04% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,04%
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 1,04%, следует из данных Московской биржи. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:19+0300
2026-10-13T19:19+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 1,04%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,04%, до 2418,82 пункта.
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акции, рынок, россия, мосбиржа
Экономика, Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,04%
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,04%, до 2418,82 пункта