https://1prime.ru/20261013/moshenniki-874177063.html

Мошенники заставили москвича отдать курьеру часы на 32 миллиона рублей

Мошенники заставили москвича отдать курьеру часы на 32 миллиона рублей - 13.10.2026, ПРАЙМ

Мошенники заставили москвича отдать курьеру часы на 32 миллиона рублей

Мошенники под предлогом замены домофона заставили 21-летнего москвича отдать курьеру девять наручных часов и семь ювелирных изделий на сумму около 32 миллионов... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T10:42+0300

2026-10-13T10:42+0300

2026-10-13T10:44+0300

общество

россия

москва

мвд

https://img.cdn1prime.ru/img/83206/83/832068303_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_092c16e65e286ac2160e5fe8ddb8f6db.jpg

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Мошенники под предлогом замены домофона заставили 21-летнего москвича отдать курьеру девять наручных часов и семь ювелирных изделий на сумму около 32 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В ведомстве рассказали, что в полицию обратился 49-летний москвич и сообщил, что его сын под влиянием мошенников отдал неизвестному сбережения, несколько дорогих наручных часов и ювелирные изделия. По имеющимся данным, 21-летнему москвичу позвонил неизвестный и предложил заменить домофон в квартире. Молодой человек поделился с ним кодом из сообщения, после чего ему пришло уведомление о входе в личный кабинет на госпортале с номером телефона "техподдержки". Парень позвонил по данному телефону, где ему сообщили, что от его лица якобы выдана доверенность на человека, находящегося в федеральном розыске, а чтобы избежать правовых последствий, нужно срочно задекларировать ценности, находящиеся в квартире, и показать их по видеосвязи. "Выполняя указания аферистов, обманутый гражданин сложил в чемодан 550 тысяч рублей, 9 наручных часов и 7 ювелирных изделий, после чего передал его незнакомцу, приехавшему к дому на Донецкой улице. Общий материальный ущерб превысил 32,4 млн рублей", - говорится в сообщении. Полицейские с использованием записей камер городского видеонаблюдения задержали одного из подозреваемых - 20-летнего жителя Москвы. Выяснилось, что он за обещанное вознаграждение получил от обманутого молодого человека деньги и ценные вещи, после чего передал их сообщнику. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, мвд