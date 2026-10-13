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На северо-востоке Москвы завершили текущий ремонт Новоалексеевского тоннеля

На северо-востоке Москвы завершили текущий ремонт Новоалексеевского тоннеля - 13.10.2026, ПРАЙМ

На северо-востоке Москвы завершили текущий ремонт Новоалексеевского тоннеля

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили текущий ремонт Новоалексеевского тоннеля на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T09:56+0300

2026-10-13T09:56+0300

2026-10-13T09:56+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили текущий ремонт Новоалексеевского тоннеля на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Завершили ремонт Новоалексеевского тоннеля, который расположен на съезде с Новоалексеевской улицы на Проспект Мира в направлении центра города", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что движение транспорта на время ремонта полностью не закрывалось, вводились поэтапные перекрытия полос. "В рамках проекта в тоннеле смонтировали новое облицовочное покрытие стен типа "Фронтон" - вначале установили металлический каркас, на который затем закрепили облицовочные панели. Такая система улучшает эстетический вид сооружения, позволяет обеспечить необходимую защиту от воздействия окружающей среды и продлить срок службы конструкций. Общая площадь работ составила около 4 тысяч квадратных метров", - отметил он. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 14 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

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