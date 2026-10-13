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Москвичам рекомендовали использовать метро в среду из-за сильного дождя - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Москвичам рекомендовали использовать метро в среду из-за сильного дождя
Москвичам рекомендовали использовать метро в среду из-за сильного дождя - 13.10.2026, ПРАЙМ
Москвичам рекомендовали использовать метро в среду из-за сильного дождя
Москвичам рекомендуется использовать метро для поездок по городу в среду в связи с ожидающимся сильным дождем, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:39+0300
2026-10-13T19:39+0300
бизнес
москва
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать метро для поездок по городу в среду в связи с ожидающимся сильным дождем, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Завтра в Москве - сильный дождь. По прогнозам синоптиков, он начнется утром и продлится до конца дня. Чтобы поездка прошла комфортно и безопасно, рекомендуем использовать метро", - говорится в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что если без поездки на автомобиле не обойтись, то водителям следует проверить перед выездом работу дворников, состояние шин и уровень омывающей жидкости, а в пути не отвлекаться на телефон. Кроме того, автомобилистам рекомендовали снижать скорость и держать дистанцию, заранее тормозить перед пешеходными переходами, а также быть особенно осторожными на спусках, подъемах, мостах и эстакадах. "Если пошел сильный дождь, а видимость на дороге начала ухудшаться, остановитесь в безопасном месте и дождитесь улучшения погоды", - добавили в департаменте. Пешеходов призвали переходить дорогу только по пешеходному переходу, убеждаться, что водитель их заметил, а также дожидаться полной остановки автомобилей.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
19:39 13.10.2026
 
Москвичам рекомендовали использовать метро в среду из-за сильного дождя

Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро для поездок в среду из-за сильного дождя

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать метро для поездок по городу в среду в связи с ожидающимся сильным дождем, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Завтра в Москве - сильный дождь. По прогнозам синоптиков, он начнется утром и продлится до конца дня. Чтобы поездка прошла комфортно и безопасно, рекомендуем использовать метро", - говорится в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что если без поездки на автомобиле не обойтись, то водителям следует проверить перед выездом работу дворников, состояние шин и уровень омывающей жидкости, а в пути не отвлекаться на телефон.
Кроме того, автомобилистам рекомендовали снижать скорость и держать дистанцию, заранее тормозить перед пешеходными переходами, а также быть особенно осторожными на спусках, подъемах, мостах и эстакадах.
"Если пошел сильный дождь, а видимость на дороге начала ухудшаться, остановитесь в безопасном месте и дождитесь улучшения погоды", - добавили в департаменте.
Пешеходов призвали переходить дорогу только по пешеходному переходу, убеждаться, что водитель их заметил, а также дожидаться полной остановки автомобилей.
 
БизнесМОСКВА
 
 
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