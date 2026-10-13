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Москвичам рекомендовали использовать метро в среду из-за сильного дождя

Москвичам рекомендовали использовать метро в среду из-за сильного дождя - 13.10.2026, ПРАЙМ

Москвичам рекомендовали использовать метро в среду из-за сильного дождя

Москвичам рекомендуется использовать метро для поездок по городу в среду в связи с ожидающимся сильным дождем, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T19:39+0300

2026-10-13T19:39+0300

2026-10-13T19:39+0300

бизнес

москва

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать метро для поездок по городу в среду в связи с ожидающимся сильным дождем, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Завтра в Москве - сильный дождь. По прогнозам синоптиков, он начнется утром и продлится до конца дня. Чтобы поездка прошла комфортно и безопасно, рекомендуем использовать метро", - говорится в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что если без поездки на автомобиле не обойтись, то водителям следует проверить перед выездом работу дворников, состояние шин и уровень омывающей жидкости, а в пути не отвлекаться на телефон. Кроме того, автомобилистам рекомендовали снижать скорость и держать дистанцию, заранее тормозить перед пешеходными переходами, а также быть особенно осторожными на спусках, подъемах, мостах и эстакадах. "Если пошел сильный дождь, а видимость на дороге начала ухудшаться, остановитесь в безопасном месте и дождитесь улучшения погоды", - добавили в департаменте. Пешеходов призвали переходить дорогу только по пешеходному переходу, убеждаться, что водитель их заметил, а также дожидаться полной остановки автомобилей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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