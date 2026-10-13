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МВФ понизил прогноз роста экономики Турции в 2026 году до 2,7%

МВФ понизил прогноз роста экономики Турции в 2026 году до 2,7% - 13.10.2026, ПРАЙМ

МВФ понизил прогноз роста экономики Турции в 2026 году до 2,7%

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Турции в 2026 году до 2,7% с ранее ожидавшихся 2,9%, сохранив оценку экономического роста... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T07:48+0300

2026-10-13T07:48+0300

2026-10-13T07:48+0300

мировая экономика

финансы

турция

реджеп тайип эрдоган

мвф

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АНКАРА, 13 окт – ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Турции в 2026 году до 2,7% с ранее ожидавшихся 2,9%, сохранив оценку экономического роста страны на 2027 год на уровне 3,6%. В июле МВФ прогнозировал рост турецкой экономики в 2026 году на 2,9%. "МВФ ожидает, что экономика Турции вырастет на 2,7% в 2026 году и на 3,6% в 2027 году", — говорится в прогнозе фонда. Согласно оценкам фонда, инфляция в Турции по итогам текущего года составит 31,2%, а в 2027 году — 26,5%. Потребительская инфляция в Турции в сентябре составила 1,84%, прогноз центробанка был 2,3%. А годовая инфляция замедлилась до 29,73%, сообщал Институт статистики Турции(TÜİK). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее утвердил новую среднесрочную программу страны на 2027-2029 годы, предусматривающую снижение инфляции до 9% и ускорение экономического роста до 5% к концу программного периода. При этом прогноз инфляции на текущий год был повышен до 28,4%. В предыдущей программе власти закладывали показатель на уровне 16%.

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мировая экономика, финансы, турция, реджеп тайип эрдоган, мвф