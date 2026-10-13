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МВФ повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026 году до 7,8%
МВФ повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026 году до 7,8% - 13.10.2026, ПРАЙМ
МВФ повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026 году до 7,8%
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года до 7,8% с 6,8%, который он ранее давал в июне, говорится в... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:12+0300
2026-10-13T08:12+0300
2026-10-13T08:12+0300
мировая экономика
узбекистан
ближний восток
шавкат мирзиеев
мвф
всемирный банк
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ТАШКЕНТ, 13 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года до 7,8% с 6,8%, который он ранее давал в июне, говорится в обновленном обзоре банка World Economic Outlook, обнародованном во вторник.
По данным фонда, представленных в таблице стран-импортеров нефти, экономика Узбекистана в 2026 году вырастет на 7,8%. Эксперты МВФ также повысили прогноз роста экономики Узбекистана в 2027 году – до 6,5% с 6% ранее.
По оценке фонда, это связано с высоким уровнем частного потребления, ростом денежных переводов, инвестициям и устойчивому прогрессу в проведении структурных реформ.
Прогноз инфляции при этом также также был повышен - до 6,9% с 6,8% по итогам текущего года - из-за высоких мировых цен на нефть вследствие конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее другие международные финансовые институты также повысили прогноз ВВП Узбекистана на этот год благодаря росту торговли и денежных переводов. Европейский банк реконструкции и развития - до 7,5% с 6,5%, Всемирный банк - до 7,9% с 6,4%, прогнозируемых в июне.
В декабре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о параметрах госбюджета с учетом планируемого в текущем году роста ВВП на 6,6%. По официальным данным, в прошлом году экономика страны выросла на 7,7%.
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мировая экономика, узбекистан, ближний восток, шавкат мирзиеев, мвф, всемирный банк
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Шавкат Мирзиеев, МВФ, Всемирный банк
МВФ повысил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2026 году до 7,8%
МВФ повысил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам 2026 года до 7,8%
ТАШКЕНТ, 13 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года до 7,8% с 6,8%, который он ранее давал в июне, говорится в обновленном обзоре банка World Economic Outlook, обнародованном во вторник.
По данным фонда, представленных в таблице стран-импортеров нефти, экономика Узбекистана в 2026 году вырастет на 7,8%. Эксперты МВФ также повысили прогноз роста экономики Узбекистана в 2027 году – до 6,5% с 6% ранее.
По оценке фонда, это связано с высоким уровнем частного потребления, ростом денежных переводов, инвестициям и устойчивому прогрессу в проведении структурных реформ.
Прогноз инфляции при этом также также был повышен - до 6,9% с 6,8% по итогам текущего года - из-за высоких мировых цен на нефть вследствие конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее другие международные финансовые институты также повысили прогноз ВВП Узбекистана на этот год благодаря росту торговли и денежных переводов. Европейский банк реконструкции и развития - до 7,5% с 6,5%, Всемирный банк - до 7,9% с 6,4%, прогнозируемых в июне.
В декабре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о параметрах госбюджета с учетом планируемого в текущем году роста ВВП на 6,6%. По официальным данным, в прошлом году экономика страны выросла на 7,7%.