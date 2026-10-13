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МВФ сохранил прогноз роста ВВП США на 2026 год на уровне 2,3%
МВФ сохранил прогноз роста ВВП США на 2026 год на уровне 2,3% - 13.10.2026, ПРАЙМ
МВФ сохранил прогноз роста ВВП США на 2026 год на уровне 2,3%
Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП США на текущий год на уровне 2,3%, как и в июльском прогнозе, следует из обновленного доклада фонда | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:49+0300
2026-10-13T08:49+0300
2026-10-13T08:57+0300
мировая экономика
сша
ближний восток
мвф
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП США на текущий год на уровне 2,3%, как и в июльском прогнозе, следует из обновленного доклада фонда World Economic Outlook. При этом, согласно данным организации, прогноз на будущий год повышен - на 0,1 процентного пункта, до 2,3%. Экономическая активность в США, по оценке МВФ, поддерживается устойчивым частным потреблением, мерами бюджетной политики, благоприятными финансовыми условиями, а также продолжающимися инвестициями бизнеса в технологии и ростом производительности. При этом прямое влияние Ближнего Востока остается ограниченным, учитывая статус страны как чистого экспортера энергоресурсов, отметили в МВФ.
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мировая экономика, сша, ближний восток, мвф
Мировая экономика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МВФ
МВФ сохранил прогноз роста ВВП США на 2026 год на уровне 2,3%
МВФ сохранил прогноз роста ВВП США на текущий год на уровне 2,3%
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП США на текущий год на уровне 2,3%, как и в июльском прогнозе, следует из обновленного доклада фонда World Economic Outlook.
При этом, согласно данным организации, прогноз на будущий год повышен - на 0,1 процентного пункта, до 2,3%.
Экономическая активность в США, по оценке МВФ, поддерживается устойчивым частным потреблением, мерами бюджетной политики, благоприятными финансовыми условиями, а также продолжающимися инвестициями бизнеса в технологии и ростом производительности.
При этом прямое влияние Ближнего Востока остается ограниченным, учитывая статус страны как чистого экспортера энергоресурсов, отметили в МВФ.