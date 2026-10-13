https://1prime.ru/20261013/mvf-874171888.html
МВФ повысил прогноз роста экономики еврозоны на 2026 год
МВФ повысил прогноз роста экономики еврозоны на 2026 год - 13.10.2026, ПРАЙМ
МВФ повысил прогноз роста экономики еврозоны на 2026 год
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики еврозоны на текущий год, увеличив его на 0,2 процентного пункта, до 1,1%, сохранив при этом... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:49+0300
2026-10-13T08:49+0300
2026-10-13T08:49+0300
мировая экономика
германия
франция
мвф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874171888.jpg?1791870551
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики еврозоны на текущий год, увеличив его на 0,2 процентного пункта, до 1,1%, сохранив при этом прогноз на будущий год на уровне 1,2%, следует из опубликованного доклада международной организации.
"В еврозоне прогнозируется рост на 1,1% в 2026 году и на 1,2% в 2027 году", - указано в обновленном прогнозе фонда.
В докладе указано, что теперь прогнозы роста экономики стран зоны евро находятся на уровнях, прогнозируемых организацией весной, что отражает сохранение высоких цен на энергоносители и потребительские настроения.
В частности, для Германии это 1,3% и 1,1%, Франции - 0,4% и 0,7% соответственно.
германия
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, германия, франция, мвф
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, МВФ
МВФ повысил прогноз роста экономики еврозоны на 2026 год
МВФ повысил прогноз роста экономики еврозоны на текущий год до 1,1%
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики еврозоны на текущий год, увеличив его на 0,2 процентного пункта, до 1,1%, сохранив при этом прогноз на будущий год на уровне 1,2%, следует из опубликованного доклада международной организации.
"В еврозоне прогнозируется рост на 1,1% в 2026 году и на 1,2% в 2027 году", - указано в обновленном прогнозе фонда.
В докладе указано, что теперь прогнозы роста экономики стран зоны евро находятся на уровнях, прогнозируемых организацией весной, что отражает сохранение высоких цен на энергоносители и потребительские настроения.
В частности, для Германии это 1,3% и 1,1%, Франции - 0,4% и 0,7% соответственно.