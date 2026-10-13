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МВФ повысил прогноз роста экономики еврозоны на 2026 год

МВФ повысил прогноз роста экономики еврозоны на 2026 год - 13.10.2026, ПРАЙМ

МВФ повысил прогноз роста экономики еврозоны на 2026 год

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики еврозоны на текущий год, увеличив его на 0,2 процентного пункта, до 1,1%, сохранив при этом... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T08:49+0300

2026-10-13T08:49+0300

2026-10-13T08:49+0300

мировая экономика

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мвф

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики еврозоны на текущий год, увеличив его на 0,2 процентного пункта, до 1,1%, сохранив при этом прогноз на будущий год на уровне 1,2%, следует из опубликованного доклада международной организации. "В еврозоне прогнозируется рост на 1,1% в 2026 году и на 1,2% в 2027 году", - указано в обновленном прогнозе фонда. В докладе указано, что теперь прогнозы роста экономики стран зоны евро находятся на уровнях, прогнозируемых организацией весной, что отражает сохранение высоких цен на энергоносители и потребительские настроения. В частности, для Германии это 1,3% и 1,1%, Франции - 0,4% и 0,7% соответственно.

германия

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мировая экономика, германия, франция, мвф