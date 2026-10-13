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МВФ понизил прогноз роста экономики Китая
МВФ понизил прогноз роста экономики Китая - 13.10.2026, ПРАЙМ
МВФ понизил прогноз роста экономики Китая
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая до 4,5% по итогам текущего года и до 4% - в следующем, следует из октябрьского доклада... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:55+0300
2026-10-13T08:55+0300
2026-10-13T08:55+0300
мировая экономика
китай
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая до 4,5% по итогам текущего года и до 4% - в следующем, следует из октябрьского доклада фонда World Economic Outlook.
По сравнению с июльским прогнозом МВФ ожидания роста экономики Китая понижены на 0,1 процентного пункта.
"Рост экономики Китая в 2026 году, согласно прогнозам, замедлится до 4,5%, повышенные мировые цены на нефть, продолжающая неопределенность и структурные препятствия могут повлиять на экономическую активность", - говорится в докладе.
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мировая экономика, китай, мвф
Мировая экономика, КИТАЙ, МВФ
МВФ понизил прогноз роста экономики Китая
МВФ понизил прогноз роста экономики Китая в 2026 году до 4,5%
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая до 4,5% по итогам текущего года и до 4% - в следующем, следует из октябрьского доклада фонда World Economic Outlook.
По сравнению с июльским прогнозом МВФ ожидания роста экономики Китая понижены на 0,1 процентного пункта.
"Рост экономики Китая в 2026 году, согласно прогнозам, замедлится до 4,5%, повышенные мировые цены на нефть, продолжающая неопределенность и структурные препятствия могут повлиять на экономическую активность", - говорится в докладе.