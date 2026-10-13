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МВФ понизил прогноз роста экономики России до 0,9%
МВФ понизил прогноз роста экономики России до 0,9% - 13.10.2026, ПРАЙМ
МВФ понизил прогноз роста экономики России до 0,9%
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики России до 0,9% и на этот год, и на следующий, следует из опубликованного доклада международной | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:19+0300
2026-10-13T09:19+0300
2026-10-13T09:42+0300
россия
мировая экономика
максим решетников
мвф
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики России до 0,9% и на этот год, и на следующий, следует из опубликованного доклада международной организации. По сравнению с июльским прогнозом МВФ ожидания роста экономики понижены на 0,2 процентного пункта в обоих случаях. Согласно оценке МВФ, рост цен на сырьевые товары оказывает определенную поддержку экономической активности в России, несмотря на сокращение общего объема экспорта. В то же время в целом перспективы энергоемкой экономики и стран, зависящих от импорта ископаемого топлива, выглядят более слабыми, отмечает МВФ. Минэкономразвития РФ в сентябре повысило оценку роста ВВП России по итогам года до 0,6% с 0,4%. Как также сообщил министр экономического развития Максим Решетников, далее закладывается ускорение роста - с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.
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россия, мировая экономика, максим решетников, мвф
РОССИЯ, Мировая экономика, Максим Решетников, МВФ
МВФ понизил прогноз роста экономики России до 0,9%
МВФ понизил прогноз роста экономики России до 0,9% на этот и следующий год
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики России до 0,9% и на этот год, и на следующий, следует из опубликованного доклада международной организации.
По сравнению с июльским прогнозом МВФ ожидания роста экономики понижены на 0,2 процентного пункта в обоих случаях.
Согласно оценке МВФ, рост цен на сырьевые товары оказывает определенную поддержку экономической активности в России, несмотря на сокращение общего объема экспорта.
В то же время в целом перспективы энергоемкой экономики и стран, зависящих от импорта ископаемого топлива, выглядят более слабыми, отмечает МВФ.
Минэкономразвития РФ в сентябре повысило оценку роста ВВП России по итогам года до 0,6% с 0,4%. Как также сообщил министр экономического развития Максим Решетников, далее закладывается ускорение роста - с 1,4% в 2027 году до 2,4% в 2029 году.