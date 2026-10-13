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Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов

Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов - 13.10.2026, ПРАЙМ

Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов

Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) предупредила пассажиров в Брянской области о корректировке маршрутов двух поездов дальнего следования. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T19:00+0300

2026-10-13T19:00+0300

2026-10-13T19:01+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) предупредила пассажиров в Брянской области о корректировке маршрутов двух поездов дальнего следования. "Поезд 85/86 Новозыбков - Москва продолжает следовать по укороченному маршруту до/со станции Унеча. На участке Новозыбков - Унеча организована доставка пассажиров компенсационными автобусами с остановкой в Клинцах. Поезд 301/302 Минск-Адлер следует по альтернативному маршруту с остановкой на станции Брянск-Орловский", - говорится в сообщении МЖД. Также организована доставка пассажиров компенсационными автобусами по маршруту Брянск - Почеп - Унеча - Клинцы - Новозыбков - Злынка. При этом посадка в автобусы производится при предъявлении железнодорожного билета.

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