https://1prime.ru/20261013/mzhd-874200820.html
Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов
Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов - 13.10.2026, ПРАЙМ
Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) предупредила пассажиров в Брянской области о корректировке маршрутов двух поездов дальнего следования. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:00+0300
2026-10-13T19:00+0300
2026-10-13T19:01+0300
бизнес
россия
москва
брянск
ржд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874200820.jpg?1791907301
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) предупредила пассажиров в Брянской области о корректировке маршрутов двух поездов дальнего следования. "Поезд 85/86 Новозыбков - Москва продолжает следовать по укороченному маршруту до/со станции Унеча. На участке Новозыбков - Унеча организована доставка пассажиров компенсационными автобусами с остановкой в Клинцах. Поезд 301/302 Минск-Адлер следует по альтернативному маршруту с остановкой на станции Брянск-Орловский", - говорится в сообщении МЖД. Также организована доставка пассажиров компенсационными автобусами по маршруту Брянск - Почеп - Унеча - Клинцы - Новозыбков - Злынка. При этом посадка в автобусы производится при предъявлении железнодорожного билета.
москва
брянск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, брянск, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, БРЯНСК, РЖД
Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов
Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов двух поездов
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) предупредила пассажиров в Брянской области о корректировке маршрутов двух поездов дальнего следования.
"Поезд 85/86 Новозыбков - Москва продолжает следовать по укороченному маршруту до/со станции Унеча. На участке Новозыбков - Унеча организована доставка пассажиров компенсационными автобусами с остановкой в Клинцах. Поезд 301/302 Минск-Адлер следует по альтернативному маршруту с остановкой на станции Брянск-Орловский", - говорится в сообщении МЖД.
Также организована доставка пассажиров компенсационными автобусами по маршруту Брянск - Почеп - Унеча - Клинцы - Новозыбков - Злынка.
При этом посадка в автобусы производится при предъявлении железнодорожного билета.