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Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов
Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов - 13.10.2026, ПРАЙМ
Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) предупредила пассажиров в Брянской области о корректировке маршрутов двух поездов дальнего следования. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:00+0300
2026-10-13T19:01+0300
бизнес
россия
москва
брянск
ржд
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) предупредила пассажиров в Брянской области о корректировке маршрутов двух поездов дальнего следования. "Поезд 85/86 Новозыбков - Москва продолжает следовать по укороченному маршруту до/со станции Унеча. На участке Новозыбков - Унеча организована доставка пассажиров компенсационными автобусами с остановкой в Клинцах. Поезд 301/302 Минск-Адлер следует по альтернативному маршруту с остановкой на станции Брянск-Орловский", - говорится в сообщении МЖД. Также организована доставка пассажиров компенсационными автобусами по маршруту Брянск - Почеп - Унеча - Клинцы - Новозыбков - Злынка. При этом посадка в автобусы производится при предъявлении железнодорожного билета.
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бизнес, россия, москва, брянск, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, БРЯНСК, РЖД
19:00 13.10.2026 (обновлено: 19:01 13.10.2026)
 
Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов

Пассажиров в Брянской области предупредили о корректировке маршрутов двух поездов

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) предупредила пассажиров в Брянской области о корректировке маршрутов двух поездов дальнего следования.
"Поезд 85/86 Новозыбков - Москва продолжает следовать по укороченному маршруту до/со станции Унеча. На участке Новозыбков - Унеча организована доставка пассажиров компенсационными автобусами с остановкой в Клинцах. Поезд 301/302 Минск-Адлер следует по альтернативному маршруту с остановкой на станции Брянск-Орловский", - говорится в сообщении МЖД.
Также организована доставка пассажиров компенсационными автобусами по маршруту Брянск - Почеп - Унеча - Клинцы - Новозыбков - Злынка.
При этом посадка в автобусы производится при предъявлении железнодорожного билета.
 
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