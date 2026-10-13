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Нацбанк Южной Осетии и ЦБ договорились о сотрудничестве в сфере ИТ
Нацбанк Южной Осетии и ЦБ договорились о сотрудничестве в сфере ИТ - 13.10.2026, ПРАЙМ
Нацбанк Южной Осетии и ЦБ договорились о сотрудничестве в сфере ИТ
Председатель национального банка Южной Осетии провел рабочую встречу в Цхинвале с заместителем председателя Банка России Сергеем Беловым, стороны договорились о | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T13:47+0300
2026-10-13T13:47+0300
2026-10-13T13:47+0300
финансы
банки
южная осетия
нацбанк
банк россии
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Председатель национального банка Южной Осетии провел рабочую встречу в Цхинвале с заместителем председателя Банка России Сергеем Беловым, стороны договорились о сотрудничестве в сфере информационной безопасности и развития ИТ-инфраструктуры, сообщила пресс-служба Нацбанка республики.
"Нацбанк Южной Осетии и Центробанк России договорились о сотрудничестве... В ходе встречи обсуждены перспективные направления взаимодействия между Нацбанком и Центробанком России, включая повышение уровня информационной безопасности, совершенствование ИТ-инфраструктуры, подготовку специалистов", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем профессиональном и экспертном взаимодействии, которое должно укрепить информационную и технологическую устойчивость банковской системы республики.
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финансы, банки, южная осетия, нацбанк, банк россии
Финансы, Банки, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Нацбанк, Банк России
Нацбанк Южной Осетии и ЦБ договорились о сотрудничестве в сфере ИТ
Нацбанк Южной Осетии и Центробанк России договорились о сотрудничестве
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Председатель национального банка Южной Осетии провел рабочую встречу в Цхинвале с заместителем председателя Банка России Сергеем Беловым, стороны договорились о сотрудничестве в сфере информационной безопасности и развития ИТ-инфраструктуры, сообщила пресс-служба Нацбанка республики.
"Нацбанк Южной Осетии и Центробанк России договорились о сотрудничестве... В ходе встречи обсуждены перспективные направления взаимодействия между Нацбанком и Центробанком России, включая повышение уровня информационной безопасности, совершенствование ИТ-инфраструктуры, подготовку специалистов", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем профессиональном и экспертном взаимодействии, которое должно укрепить информационную и технологическую устойчивость банковской системы республики.