https://1prime.ru/20261013/nikitin-874185684.html
Транспортный комплекс России работает стабильно, заявил Никитин
Транспортный комплекс России работает стабильно, заявил Никитин - 13.10.2026, ПРАЙМ
Транспортный комплекс России работает стабильно, заявил Никитин
Транспортный комплекс России работает стабильно и готов выполнять все задачи, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:17+0300
2026-10-13T14:17+0300
2026-10-13T14:17+0300
бизнес
россия
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874185684.jpg?1791890258
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Транспортный комплекс России работает стабильно и готов выполнять все задачи, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
В ходе встречи обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли.
"Владимир Владимирович, транспортный комплекс работает стабильно. Готовы выполнять все задачи", - сказал Никитин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Транспортный комплекс России работает стабильно, заявил Никитин
Никитин: транспортный комплекс России работает стабильно и готов выполнять все задачи
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Транспортный комплекс России работает стабильно и готов выполнять все задачи, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
В ходе встречи обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли.
"Владимир Владимирович, транспортный комплекс работает стабильно. Готовы выполнять все задачи", - сказал Никитин.