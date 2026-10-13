https://1prime.ru/20261013/nikitin-874185684.html

Транспортный комплекс России работает стабильно, заявил Никитин

Транспортный комплекс России работает стабильно, заявил Никитин - 13.10.2026, ПРАЙМ

Транспортный комплекс России работает стабильно, заявил Никитин

Транспортный комплекс России работает стабильно и готов выполнять все задачи, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:17+0300

2026-10-13T14:17+0300

2026-10-13T14:17+0300

бизнес

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Транспортный комплекс России работает стабильно и готов выполнять все задачи, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли. "Владимир Владимирович, транспортный комплекс работает стабильно. Готовы выполнять все задачи", - сказал Никитин.

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бизнес, россия, владимир путин