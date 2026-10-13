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Опцию посадки в самолеты по биометрии планируют сделать во всех аэропортах - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Опцию посадки в самолеты по биометрии планируют сделать во всех аэропортах
Опцию посадки в самолеты по биометрии планируют сделать во всех аэропортах - 13.10.2026, ПРАЙМ
Опцию посадки в самолеты по биометрии планируют сделать во всех аэропортах
Опцию посадки в самолеты по биометрии планируется сделать во всех аэропортах России, доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Андрей... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:44+0300
2026-10-13T14:44+0300
бизнес
россия
владимир путин
аэропорт пулково
аэропорт шереметьево
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874187967.jpg?1791891880
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Опцию посадки в самолеты по биометрии планируется сделать во всех аэропортах России, доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Андрей Никитин. На встрече обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли. "Здесь же, конечно, отдельный вопрос очень позитивный – это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем", - сообщил Никитин. Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры, более широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах, сообщал летом в интервью РИА Новости Никитин.
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40
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бизнес, россия, владимир путин, аэропорт пулково, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, аэропорт Пулково, аэропорт Шереметьево
14:44 13.10.2026
 
Опцию посадки в самолеты по биометрии планируют сделать во всех аэропортах

Никитин: опцию посадки в самолеты по биометрии планируется сделать во всех аэропортах

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Опцию посадки в самолеты по биометрии планируется сделать во всех аэропортах России, доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Андрей Никитин.
На встрече обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли.
"Здесь же, конечно, отдельный вопрос очень позитивный – это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем", - сообщил Никитин.
Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры, более широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах, сообщал летом в интервью РИА Новости Никитин.
 
БизнесРОССИЯВладимир Путинаэропорт Пулковоаэропорт Шереметьево
 
 
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