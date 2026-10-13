https://1prime.ru/20261013/nikitin-874187967.html

Опцию посадки в самолеты по биометрии планируют сделать во всех аэропортах

Опцию посадки в самолеты по биометрии планируют сделать во всех аэропортах - 13.10.2026, ПРАЙМ

Опцию посадки в самолеты по биометрии планируют сделать во всех аэропортах

Опцию посадки в самолеты по биометрии планируется сделать во всех аэропортах России, доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Андрей... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:44+0300

2026-10-13T14:44+0300

2026-10-13T14:44+0300

бизнес

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аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Опцию посадки в самолеты по биометрии планируется сделать во всех аэропортах России, доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Андрей Никитин. На встрече обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли. "Здесь же, конечно, отдельный вопрос очень позитивный – это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем", - сообщил Никитин. Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры, более широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах, сообщал летом в интервью РИА Новости Никитин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин, аэропорт пулково, аэропорт шереметьево