https://1prime.ru/20261013/nikitin-874187967.html
Опцию посадки в самолеты по биометрии планируют сделать во всех аэропортах
Опцию посадки в самолеты по биометрии планируют сделать во всех аэропортах - 13.10.2026, ПРАЙМ
Опцию посадки в самолеты по биометрии планируют сделать во всех аэропортах
Опцию посадки в самолеты по биометрии планируется сделать во всех аэропортах России, доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Андрей... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:44+0300
2026-10-13T14:44+0300
2026-10-13T14:44+0300
бизнес
россия
владимир путин
аэропорт пулково
аэропорт шереметьево
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874187967.jpg?1791891880
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Опцию посадки в самолеты по биометрии планируется сделать во всех аэропортах России, доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Андрей Никитин. На встрече обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли. "Здесь же, конечно, отдельный вопрос очень позитивный – это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем", - сообщил Никитин. Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры, более широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах, сообщал летом в интервью РИА Новости Никитин.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владимир путин, аэропорт пулково, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, аэропорт Пулково, аэропорт Шереметьево
Опцию посадки в самолеты по биометрии планируют сделать во всех аэропортах
Никитин: опцию посадки в самолеты по биометрии планируется сделать во всех аэропортах
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Опцию посадки в самолеты по биометрии планируется сделать во всех аэропортах России, доложил президенту России Владимиру Путину министр транспорта Андрей Никитин.
На встрече обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли.
"Здесь же, конечно, отдельный вопрос очень позитивный – это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково
, работает в Шереметьево
, дальше на все аэропорты это распространяем", - сообщил Никитин.
Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при наличии технической готовности инфраструктуры, более широкое внедрение этой опции планируется в 2026-2027 годах, сообщал летом в интервью РИА Новости Никитин.