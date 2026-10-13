https://1prime.ru/20261013/opros-874171706.html
Опрос показал, сколько россиян готовы доплатить за перелет без пересадки
Опрос показал, сколько россиян готовы доплатить за перелет без пересадки - 13.10.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян готовы доплатить за перелет без пересадки
Доплатить за перелет без пересадки готовы 54% россиян, при этом каждый шестой - до 20% стоимости билета, рассказали РИА Новости в сервисе "Купибилет". | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:46+0300
2026-10-13T08:46+0300
2026-10-13T08:46+0300
бизнес
турция
египет
оаэ
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874171706.jpg?1791870366
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Доплатить за перелет без пересадки готовы 54% россиян, при этом каждый шестой - до 20% стоимости билета, рассказали РИА Новости в сервисе "Купибилет".
"Так, 54% россиян готовы доплатить за перелет без пересадок, 22% готовы переплатить до 10%, а каждый шестой - до 20% стоимости билета", - говорится в исследовании.
Аналитики провели опрос среди более 1,2 тысячи россиян из городов-миллионников РФ от 18 лет и выяснили, как россияне относятся к пересадкам и готовы ли доплачивать за прямые билеты.
По их данным, опрошенные россияне также готовы значительно увеличить бюджет и заплатить на 21-30% больше, а некоторые согласны доплатить более 30% от стоимости билета.
Кроме того, порядка 26% опрошенных всегда выбирают прямой рейс и готовы отказаться от путешествия или поменять направление, если оно предполагает пересадки в полете.
"При этом 20% опрошенных всегда выбирают самый дешевый вариант, даже если он предполагает несколько пересадок", - добавили в сервисе.
Главной причиной выбора прямого рейса 26% опрошенных называют нежелание долго ждать в аэропорту, а 22% не хотят повторно проходить регистрацию и контроль. При этом каждый пятый - 21% - выбирает прямой рейс из-за опасений, что при пересадке потеряется багаж.
Также отмечается, что 16% боятся не успеть на следующий самолет, а для 8% важна возможность избежать дополнительных визовых или транзитных требований, при этом еще 7% предпочитают прямые рейсы, поскольку путешествуют с детьми или пожилыми родственниками.
В пресс-службе сервиса подчеркнули, что если туристам хочется избежать пересадок, а самые популярные направления, такие как Турция, Египет, ОАЭ, уже посещены, можно выбрать более необычные маршруты, долетев прямыми рейсами в Сербию, Китай, Марокко или Вьетнам.
турция
египет
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, турция, египет, оаэ
Бизнес, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ОАЭ
Опрос показал, сколько россиян готовы доплатить за перелет без пересадки
"Купибилет": 54% россиян готовы доплатить за перелет без пересадки
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Доплатить за перелет без пересадки готовы 54% россиян, при этом каждый шестой - до 20% стоимости билета, рассказали РИА Новости в сервисе "Купибилет".
"Так, 54% россиян готовы доплатить за перелет без пересадок, 22% готовы переплатить до 10%, а каждый шестой - до 20% стоимости билета", - говорится в исследовании.
Аналитики провели опрос среди более 1,2 тысячи россиян из городов-миллионников РФ от 18 лет и выяснили, как россияне относятся к пересадкам и готовы ли доплачивать за прямые билеты.
По их данным, опрошенные россияне также готовы значительно увеличить бюджет и заплатить на 21-30% больше, а некоторые согласны доплатить более 30% от стоимости билета.
Кроме того, порядка 26% опрошенных всегда выбирают прямой рейс и готовы отказаться от путешествия или поменять направление, если оно предполагает пересадки в полете.
"При этом 20% опрошенных всегда выбирают самый дешевый вариант, даже если он предполагает несколько пересадок", - добавили в сервисе.
Главной причиной выбора прямого рейса 26% опрошенных называют нежелание долго ждать в аэропорту, а 22% не хотят повторно проходить регистрацию и контроль. При этом каждый пятый - 21% - выбирает прямой рейс из-за опасений, что при пересадке потеряется багаж.
Также отмечается, что 16% боятся не успеть на следующий самолет, а для 8% важна возможность избежать дополнительных визовых или транзитных требований, при этом еще 7% предпочитают прямые рейсы, поскольку путешествуют с детьми или пожилыми родственниками.
В пресс-службе сервиса подчеркнули, что если туристам хочется избежать пересадок, а самые популярные направления, такие как Турция, Египет, ОАЭ, уже посещены, можно выбрать более необычные маршруты, долетев прямыми рейсами в Сербию, Китай, Марокко или Вьетнам.