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Опрос показал, сколько россиян готовы доплатить за перелет без пересадки

Опрос показал, сколько россиян готовы доплатить за перелет без пересадки - 13.10.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян готовы доплатить за перелет без пересадки

Доплатить за перелет без пересадки готовы 54% россиян, при этом каждый шестой - до 20% стоимости билета, рассказали РИА Новости в сервисе "Купибилет". | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T08:46+0300

2026-10-13T08:46+0300

2026-10-13T08:46+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Доплатить за перелет без пересадки готовы 54% россиян, при этом каждый шестой - до 20% стоимости билета, рассказали РИА Новости в сервисе "Купибилет". "Так, 54% россиян готовы доплатить за перелет без пересадок, 22% готовы переплатить до 10%, а каждый шестой - до 20% стоимости билета", - говорится в исследовании. Аналитики провели опрос среди более 1,2 тысячи россиян из городов-миллионников РФ от 18 лет и выяснили, как россияне относятся к пересадкам и готовы ли доплачивать за прямые билеты. По их данным, опрошенные россияне также готовы значительно увеличить бюджет и заплатить на 21-30% больше, а некоторые согласны доплатить более 30% от стоимости билета. Кроме того, порядка 26% опрошенных всегда выбирают прямой рейс и готовы отказаться от путешествия или поменять направление, если оно предполагает пересадки в полете. "При этом 20% опрошенных всегда выбирают самый дешевый вариант, даже если он предполагает несколько пересадок", - добавили в сервисе. Главной причиной выбора прямого рейса 26% опрошенных называют нежелание долго ждать в аэропорту, а 22% не хотят повторно проходить регистрацию и контроль. При этом каждый пятый - 21% - выбирает прямой рейс из-за опасений, что при пересадке потеряется багаж. Также отмечается, что 16% боятся не успеть на следующий самолет, а для 8% важна возможность избежать дополнительных визовых или транзитных требований, при этом еще 7% предпочитают прямые рейсы, поскольку путешествуют с детьми или пожилыми родственниками. В пресс-службе сервиса подчеркнули, что если туристам хочется избежать пересадок, а самые популярные направления, такие как Турция, Египет, ОАЭ, уже посещены, можно выбрать более необычные маршруты, долетев прямыми рейсами в Сербию, Китай, Марокко или Вьетнам.

турция

египет

оаэ

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бизнес, турция, египет, оаэ