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Турецкие отели могут пересмотреть систему "все включено"

Турецкие отели могут пересмотреть систему "все включено" - 13.10.2026, ПРАЙМ

Турецкие отели могут пересмотреть систему "все включено"

Турецкие отели будут вынуждены пересматривать систему "все включено" на фоне растущих расходов на продукты питания и персонал, а также необходимости сокращать... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T08:15+0300

2026-10-13T08:15+0300

2026-10-13T08:15+0300

туризм

бизнес

турция

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АНКАРА, 13 окт – ПРАЙМ. Турецкие отели будут вынуждены пересматривать систему "все включено" на фоне растущих расходов на продукты питания и персонал, а также необходимости сокращать пищевые отходы, заявил РИА Новости представитель туристического сектора Аланьи, турагент Аслан Мустафа Кылдонер. "Отелям в Турции, вероятно, придется пересматривать действующую систему "все включено", поскольку расходы на продукты питания, персонал и организацию обслуживания продолжают играть важную роль в экономике гостиничного бизнеса... Отелям необходимо искать более эффективные способы планирования закупок, приготовления пищи и организации шведских столов, чтобы уменьшить пищевые отходы и избежать ненужных затрат", - заявил собеседник агентства. При этом, подчеркнул Кылдонер, речь не должна идти о простом сокращении количества блюд или ухудшении качества услуг. "Будущее системы "все включено" будет зависеть от того, насколько успешно гостиницы смогут сочетать контроль расходов с качеством обслуживания и удовлетворенностью гостей", - отметил собеседник агентства. Кылдонер считает, что сокращение издержек не должно происходить за счет качества отдыха. По его оценке, важной задачей отелей остается соблюдение заявленных условий системы "все включено", чтобы туристы получали оплаченные услуги в полном объеме. Представитель турсектора также обращает внимание на необходимость более эффективной организации работы персонала и контроля пищевых отходов. Такие меры, по его мнению, могут помочь гостиницам рациональнее использовать ресурсы и одновременно сохранять удовлетворенность гостей. Дискуссия об изменении системы all inclusive в Турции продолжается уже несколько лет. Среди причин называют рост стоимости продуктов и необходимость сокращения пищевых отходов, а также стремление стимулировать туристов больше тратить за пределами отелей. При этом российские туроператоры ранее отмечали, что популярные у россиян гостиницы сохраняют формат "все включено".

турция

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, турция