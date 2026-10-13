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Турецкие отели могут пересмотреть систему "все включено" - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Турецкие отели могут пересмотреть систему "все включено"
Турецкие отели могут пересмотреть систему "все включено" - 13.10.2026, ПРАЙМ
Турецкие отели могут пересмотреть систему "все включено"
Турецкие отели будут вынуждены пересматривать систему "все включено" на фоне растущих расходов на продукты питания и персонал, а также необходимости сокращать... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:15+0300
2026-10-13T08:15+0300
туризм
бизнес
турция
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АНКАРА, 13 окт – ПРАЙМ. Турецкие отели будут вынуждены пересматривать систему "все включено" на фоне растущих расходов на продукты питания и персонал, а также необходимости сокращать пищевые отходы, заявил РИА Новости представитель туристического сектора Аланьи, турагент Аслан Мустафа Кылдонер. "Отелям в Турции, вероятно, придется пересматривать действующую систему "все включено", поскольку расходы на продукты питания, персонал и организацию обслуживания продолжают играть важную роль в экономике гостиничного бизнеса... Отелям необходимо искать более эффективные способы планирования закупок, приготовления пищи и организации шведских столов, чтобы уменьшить пищевые отходы и избежать ненужных затрат", - заявил собеседник агентства. При этом, подчеркнул Кылдонер, речь не должна идти о простом сокращении количества блюд или ухудшении качества услуг. "Будущее системы "все включено" будет зависеть от того, насколько успешно гостиницы смогут сочетать контроль расходов с качеством обслуживания и удовлетворенностью гостей", - отметил собеседник агентства. Кылдонер считает, что сокращение издержек не должно происходить за счет качества отдыха. По его оценке, важной задачей отелей остается соблюдение заявленных условий системы "все включено", чтобы туристы получали оплаченные услуги в полном объеме. Представитель турсектора также обращает внимание на необходимость более эффективной организации работы персонала и контроля пищевых отходов. Такие меры, по его мнению, могут помочь гостиницам рациональнее использовать ресурсы и одновременно сохранять удовлетворенность гостей. Дискуссия об изменении системы all inclusive в Турции продолжается уже несколько лет. Среди причин называют рост стоимости продуктов и необходимость сокращения пищевых отходов, а также стремление стимулировать туристов больше тратить за пределами отелей. При этом российские туроператоры ранее отмечали, что популярные у россиян гостиницы сохраняют формат "все включено".
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туризм, бизнес, турция
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ
08:15 13.10.2026
 
Турецкие отели могут пересмотреть систему "все включено"

Турагент: отели Турции будут вынуждены пересматривать систему "все включено"

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АНКАРА, 13 окт – ПРАЙМ. Турецкие отели будут вынуждены пересматривать систему "все включено" на фоне растущих расходов на продукты питания и персонал, а также необходимости сокращать пищевые отходы, заявил РИА Новости представитель туристического сектора Аланьи, турагент Аслан Мустафа Кылдонер.
"Отелям в Турции, вероятно, придется пересматривать действующую систему "все включено", поскольку расходы на продукты питания, персонал и организацию обслуживания продолжают играть важную роль в экономике гостиничного бизнеса... Отелям необходимо искать более эффективные способы планирования закупок, приготовления пищи и организации шведских столов, чтобы уменьшить пищевые отходы и избежать ненужных затрат", - заявил собеседник агентства.
При этом, подчеркнул Кылдонер, речь не должна идти о простом сокращении количества блюд или ухудшении качества услуг.
"Будущее системы "все включено" будет зависеть от того, насколько успешно гостиницы смогут сочетать контроль расходов с качеством обслуживания и удовлетворенностью гостей", - отметил собеседник агентства.
Кылдонер считает, что сокращение издержек не должно происходить за счет качества отдыха. По его оценке, важной задачей отелей остается соблюдение заявленных условий системы "все включено", чтобы туристы получали оплаченные услуги в полном объеме.
Представитель турсектора также обращает внимание на необходимость более эффективной организации работы персонала и контроля пищевых отходов. Такие меры, по его мнению, могут помочь гостиницам рациональнее использовать ресурсы и одновременно сохранять удовлетворенность гостей.
Дискуссия об изменении системы all inclusive в Турции продолжается уже несколько лет. Среди причин называют рост стоимости продуктов и необходимость сокращения пищевых отходов, а также стремление стимулировать туристов больше тратить за пределами отелей. При этом российские туроператоры ранее отмечали, что популярные у россиян гостиницы сохраняют формат "все включено".
 
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