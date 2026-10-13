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В Хабаровском крае закроют паром между Холмском и Ванино из-за циклона

В Хабаровском крае закроют паром между Холмском и Ванино из-за циклона - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Хабаровском крае закроют паром между Холмском и Ванино из-за циклона

Паром между Холмском (Сахалин) и Ванино в Хабаровском крае закроют с 14 по 16 октября из-за циклона в Татарском проливе, сообщает администрация Ванинского... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T05:15+0300

2026-10-13T05:15+0300

2026-10-13T05:15+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - ПРАЙМ. Паром между Холмском (Сахалин) и Ванино в Хабаровском крае закроют с 14 по 16 октября из-за циклона в Татарском проливе, сообщает администрация Ванинского района. "В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с начала суток 14 октября 2026 года ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение паромов из порта Ванино может начаться во второй половине суток 16 октября, если позволят метеоусловия.

татарский пролив

сахалин

хабаровский край

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бизнес, россия, татарский пролив, сахалин, хабаровский край, порт ванино