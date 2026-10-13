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Россиянам объяснили, как накопить 28 млн рублей к 60 годам

Россиянам объяснили, как накопить 28 млн рублей к 60 годам - 13.10.2026, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, как накопить 28 млн рублей к 60 годам

Государственная пенсия остается лишь базой дохода после завершения карьеры. Сегодня средняя страховая пенсия в России составляет чуть более 27 тыс. рублей,... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T03:03+0300

2026-10-13T03:03+0300

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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Государственная пенсия остается лишь базой дохода после завершения карьеры. Сегодня средняя страховая пенсия в России составляет чуть более 27 тыс. рублей, тогда как граждане в опросах называют желаемым уровнем около 50 тыс. рублей и выше. Как рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, коэффициент замещения — соотношение пенсии и прежнего заработка — на начало 2026 года находился на уровне около 24% при ориентире Международной организации труда в 40%.Эксперт подчеркивает: разницу логично закрывать за счет собственных накоплений и формировать капитал эффективнее на длинном горизонте. Чем раньше начать, тем меньше усилий потребуется для достижения цели. Современные инструменты долгосрочных сбережений позволяют решать эту задачу при финансовой поддержке государства — речь идет о софинансировании взносов и налоговых льготах."В рамках Программы долгосрочных сбережений (ПДС) предусмотрено государственное софинансирование взносов участников — до 36 тысяч рублей в год в течение первых 10 лет участия", - говорит Беляков.Также действуют налоговые льготы: ежегодно можно возвращать от 13% до 22% с суммы до 400 тысяч рублей в зависимости от ставки НДФЛ. По ПДС, открытым в пользу детей, с 1 сентября 2026 года каждый родитель сможет вернуть до 110 тысяч рублей в год с максимальной суммы взносов в 500 тысяч рублей.Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые профессионально управляют вложенными средствами. По итогам 2025 года средняя инвестиционная доходность по ПДС составила около 19% годовых. Это делает формат привлекательным для тех, кто готов думать о пенсии вдолгую.Наглядный пример: мужчина с зарплатой 100 тыс. рублей, откладывающий в ПДС по 6 тысяч рублей в месяц, при старте в 45 лет к 60 годам может накопить около 3,6 миллиона рублей. Если начать в 40 лет — около 6,2 миллиона рублей, в 35 лет — 10,4 миллиона рублей. При старте в 25 лет расчетный капитал к 60 годам достигает почти 28 миллионов рублей. При одинаковом взносе ранний старт дает результат примерно в восемь раз выше.Разница объясняется не только суммой внесенных денег, но и реинвестированием дохода на длинном горизонте. Несколько дополнительных лет накоплений могут существенно изменить итог. Например, капитал в 28 миллионов рублей позволяет получать около 233 тысячи рублей в месяц в течение десяти лет или около 131 тысячи рублей пожизненно.Поэтому начинать подготовку к пенсии стоит не с поиска большой суммы для разового вложения, а с формирования привычки регулярно направлять часть дохода на долгосрочные цели. "В этом случае время становится самостоятельным финансовым ресурсом — оно позволяет капиталу расти дольше и делает процесс накопления психологически комфортным, без резкого изменения образа жизни", - заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, пдс, россия, финансы, нпф