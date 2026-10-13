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В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 13.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T00:32+0300
2026-10-13T00:32+0300
2026-10-13T00:32+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Пенза. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, росавиация
В аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Пензы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов