https://1prime.ru/20261013/perevozka-874195909.html

Грузопоток по "Север — Югу" вырос на 10% за девять месяцев

Грузопоток по "Север — Югу" вырос на 10% за девять месяцев - 13.10.2026, ПРАЙМ

Грузопоток по "Север — Югу" вырос на 10% за девять месяцев

Перевозки грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север – Юг" за январь – сентябрь 2026 года выросли почти на 10% в годовом выражении, в том... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T16:50+0300

2026-10-13T16:50+0300

2026-10-13T16:51+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

индия

ржд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874195909.jpg?1791899479

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Перевозки грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север – Юг" за январь – сентябрь 2026 года выросли почти на 10% в годовом выражении, в том числе в сентябре - на 32,2%, сообщили РЖД. "За 9 месяцев 2026 года по МТК перевезли 8,9 миллиона тонн различных грузов (+9,6% к аналогичному периоду 2025 г.)", - говорится в сообщении. В частности, по западному маршруту перевозки выросли на 9,2%, по транскаспийскому маршруту – на 19,3%. "В сентябре 2026 года по МТК перевезено 1,1 миллиона тонн грузов (+32,2% к сентябрю 2025 г.)", - сообщает компания. Развитие МТК "Север – Юг", отмечают РЖД, остается одним из приоритетов работы компании. "Маршрут открывает новые возможности для российских экспортеров и транзитного потенциала страны. Совместно с зарубежными коллегами РЖД развивают инфраструктуру для увеличения пропускной способности на МТК", - говорится в сообщении. МТК " Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

санкт-петербург

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, индия, ржд