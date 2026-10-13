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Грузопоток по "Север — Югу" вырос на 10% за девять месяцев - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Грузопоток по "Север — Югу" вырос на 10% за девять месяцев
Грузопоток по "Север — Югу" вырос на 10% за девять месяцев - 13.10.2026, ПРАЙМ
Грузопоток по "Север — Югу" вырос на 10% за девять месяцев
Перевозки грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север – Юг" за январь – сентябрь 2026 года выросли почти на 10% в годовом выражении, в том... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:50+0300
2026-10-13T16:51+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
индия
ржд
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Перевозки грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север – Юг" за январь – сентябрь 2026 года выросли почти на 10% в годовом выражении, в том числе в сентябре - на 32,2%, сообщили РЖД. "За 9 месяцев 2026 года по МТК перевезли 8,9 миллиона тонн различных грузов (+9,6% к аналогичному периоду 2025 г.)", - говорится в сообщении. В частности, по западному маршруту перевозки выросли на 9,2%, по транскаспийскому маршруту – на 19,3%. "В сентябре 2026 года по МТК перевезено 1,1 миллиона тонн грузов (+32,2% к сентябрю 2025 г.)", - сообщает компания. Развитие МТК "Север – Юг", отмечают РЖД, остается одним из приоритетов работы компании. "Маршрут открывает новые возможности для российских экспортеров и транзитного потенциала страны. Совместно с зарубежными коллегами РЖД развивают инфраструктуру для увеличения пропускной способности на МТК", - говорится в сообщении. МТК " Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
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бизнес, россия, санкт-петербург, индия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИНДИЯ, РЖД
16:50 13.10.2026 (обновлено: 16:51 13.10.2026)
 
Грузопоток по "Север — Югу" вырос на 10% за девять месяцев

РЖД: перевозки грузов по МТК "Север — Юг" за 9 месяцев выросли почти на 10%

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Перевозки грузов по международному транспортному коридору (МТК) "Север – Юг" за январь – сентябрь 2026 года выросли почти на 10% в годовом выражении, в том числе в сентябре - на 32,2%, сообщили РЖД.
"За 9 месяцев 2026 года по МТК перевезли 8,9 миллиона тонн различных грузов (+9,6% к аналогичному периоду 2025 г.)", - говорится в сообщении.
В частности, по западному маршруту перевозки выросли на 9,2%, по транскаспийскому маршруту – на 19,3%.
"В сентябре 2026 года по МТК перевезено 1,1 миллиона тонн грузов (+32,2% к сентябрю 2025 г.)", - сообщает компания.
Развитие МТК "Север – Юг", отмечают РЖД, остается одним из приоритетов работы компании.
"Маршрут открывает новые возможности для российских экспортеров и транзитного потенциала страны. Совместно с зарубежными коллегами РЖД развивают инфраструктуру для увеличения пропускной способности на МТК", - говорится в сообщении.
МТК " Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГИНДИЯРЖД
 
 
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