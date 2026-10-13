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В России стартовал статистический диктант

В России стартовал статистический диктант - 13.10.2026, ПРАЙМ

В России стартовал статистический диктант

Период проведения статистического диктанта в России в этом году составит 215 часов в честь 215-летия российской статистики, сообщил заместитель руководителя... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:48+0300

2026-10-13T18:48+0300

2026-10-13T18:58+0300

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росстат

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Период проведения статистического диктанта в России в этом году составит 215 часов в честь 215-летия российской статистики, сообщил заместитель руководителя Росстата Михаил Афонин. Ежегодный просветительский проект Росстата, призванный проверить и повысить уровень статистической грамотности людей, стартовал во вторник, 13 октября, и продлится до 22 октября. Пройти онлайн-тестирование можно в любое удобное время. Сам диктант состоит из 15 вопросов в версии для школьников (на них нужно ответить в течение 40 минут), в версии для взрослых - 30 вопросов (60 минут). "В честь 215-летие статистики мы решили сделать особенным и этот статистический диктант. В этом году он будет проходить ровно 215 часов и закончится 22 октября в 12 часов по московскому времени", - сказал Афонин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". По словам замглавы Росстата, в 2025 году диктант впервые прошел в двух форматах – школьном и взрослом. Всего в прошлом году в проекте приняли участие более 97 тысяч россиян. "Лидерами по общему числу написавших диктант стали следующие регионы: Республика Крым, чуть больше 16 тысяч участников. Краснодарский край, 8 тысяч участников. Ростовская область - почти 6 тысяч. Ставропольский край - чуть больше 4 тысяч и Приморский край", - рассказал Афонин. Он также отметил, что больше всего интерес к участию в статистическом диктанте проявляют студенты и школьники. При этом средний возраст всех участников в прошлом году составил почти 28 лет. Среди взрослых он составил чуть больше 35 лет, а среди детей - около 16 лет. "В прошлом году участники хорошо справились с заданиями. Почти 59,5 тысяч участников прошли диктант с результатом больше 60%. В сравнении с 2024 годом общая доля участников диктанта с результатом выше 80% увеличилась с 11% до 31%", - добавил Афонин. В ходе диктанта необходимо ответить на вопросы по методологии статистики, ее истории, есть также блок, посвященный решению задач. В Росстате отмечают, что помимо возможности проверить свой уровень статистической грамотности, участие в статистическом диктанте позволяет участникам повысить уровень понимания статистики и способности критически оценивать данные, представленные в СМИ, соцсетях и других источника.

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технологии, россия, краснодарский край, ростовская область, росстат