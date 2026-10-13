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Санкции ЕС из-за дизеля могут помешать договоренности РФ и США - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Санкции ЕС из-за дизеля могут помешать договоренности РФ и США
Санкции ЕС из-за дизеля могут помешать договоренности РФ и США - 13.10.2026, ПРАЙМ
Санкции ЕС из-за дизеля могут помешать договоренности РФ и США
Договоренность России и США по дизельному топливу отвечает интересам обеих стран, а также интересам мировых энергетических рынков. Об этом заявил... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:56+0300
2026-10-13T12:56+0300
россия
сша
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Договоренность России и США по дизельному топливу отвечает интересам обеих стран, а также интересам мировых энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит", — сказал Песков журналистам.При этом Кремль не видит прямой взаимосвязи между решением США по российскому дизельному топливу и позицией России по переговорам. "Здесь прямой какой-то взаимосвязи я не вижу", — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли экспорт дизельного топлива подтолкнуть Россию на более компромиссную позицию в переговорах по украинскому урегулированию.Кроме того, Песков заявил, что намерение ЕС ввести санкции против России в ответ на решение США по дизельному топливу может помешать договоренности двух стран. "То, что это может помешать, это, безусловно. Вы знаете, вместе с тем, сейчас эта тема европейского цинизма, как это господином Бессентом (главой Минфина США — ред.) было сказано, широко муссируется в мировых СМИ", — сказал он.Ранее глава Минфина США Скотт Бессент назвал лицемерием критику со стороны Европы соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива.Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике.
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
12:56 13.10.2026
 
Санкции ЕС из-за дизеля могут помешать договоренности РФ и США

Песков: договоренность России и США по дизельному топливу отвечает интересам рынков

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Договоренность России и США по дизельному топливу отвечает интересам обеих стран, а также интересам мировых энергетических рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит", — сказал Песков журналистам.
При этом Кремль не видит прямой взаимосвязи между решением США по российскому дизельному топливу и позицией России по переговорам. "Здесь прямой какой-то взаимосвязи я не вижу", — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли экспорт дизельного топлива подтолкнуть Россию на более компромиссную позицию в переговорах по украинскому урегулированию.
Кроме того, Песков заявил, что намерение ЕС ввести санкции против России в ответ на решение США по дизельному топливу может помешать договоренности двух стран. "То, что это может помешать, это, безусловно. Вы знаете, вместе с тем, сейчас эта тема европейского цинизма, как это господином Бессентом (главой Минфина США — ред.) было сказано, широко муссируется в мировых СМИ", — сказал он.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент назвал лицемерием критику со стороны Европы соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем. Российский лидер выразил уверенность, что поставки из России положительно отразятся на всей глобальной экономике.
 
РОССИЯСШАДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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