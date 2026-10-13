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Песков посоветовал задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Песков посоветовал задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу
Песков посоветовал задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу - 13.10.2026, ПРАЙМ
Песков посоветовал задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам задавать вопросы по теме энергоперемирия американскому лидеру Дональду Трампу. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T13:28+0300
2026-10-13T13:28+0300
общество
украина
дональд трамп
дмитрий песков
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874183118.jpg?1791887334
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам задавать вопросы по теме энергоперемирия американскому лидеру Дональду Трампу. "Рекомендую... адресовать ваш вопрос президенту Трампу", - сказал Песков в ответ на вопрос, согласилась ли Россия на энергетическое перемирие, о котором говорил Трамп, и почему с его стороны звучат такие утверждения. Он добавил, что ему нечего добавить к уже сказанному по этой теме. Ранее Песков говорил, что Кремль проинформирует, когда ему будет что сказать по теме энергоперемирия. "Продолжаются контакты по этому поводу", - сказал пресс-секретарь президента России. Американский лидер 11 октября заявил о якобы достижении между Россией и Украиной договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, которая, по его словам, вступает в силу немедленно. При этом подробностей предполагаемого соглашения Трамп не привел.
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общество , украина, дональд трамп, дмитрий песков
Общество , УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
13:28 13.10.2026
 
Песков посоветовал задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу

Песков посоветовал журналистам задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам задавать вопросы по теме энергоперемирия американскому лидеру Дональду Трампу.
"Рекомендую... адресовать ваш вопрос президенту Трампу", - сказал Песков в ответ на вопрос, согласилась ли Россия на энергетическое перемирие, о котором говорил Трамп, и почему с его стороны звучат такие утверждения.
Он добавил, что ему нечего добавить к уже сказанному по этой теме. Ранее Песков говорил, что Кремль проинформирует, когда ему будет что сказать по теме энергоперемирия.
"Продолжаются контакты по этому поводу", - сказал пресс-секретарь президента России.
Американский лидер 11 октября заявил о якобы достижении между Россией и Украиной договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, которая, по его словам, вступает в силу немедленно. При этом подробностей предполагаемого соглашения Трамп не привел.
 
ОбществоУКРАИНАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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