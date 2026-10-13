https://1prime.ru/20261013/peskov-874183118.html

Песков посоветовал задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу

Песков посоветовал задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу - 13.10.2026, ПРАЙМ

Песков посоветовал задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам задавать вопросы по теме энергоперемирия американскому лидеру Дональду Трампу. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T13:28+0300

2026-10-13T13:28+0300

2026-10-13T13:28+0300

общество

украина

дональд трамп

дмитрий песков

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874183118.jpg?1791887334

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам задавать вопросы по теме энергоперемирия американскому лидеру Дональду Трампу. "Рекомендую... адресовать ваш вопрос президенту Трампу", - сказал Песков в ответ на вопрос, согласилась ли Россия на энергетическое перемирие, о котором говорил Трамп, и почему с его стороны звучат такие утверждения. Он добавил, что ему нечего добавить к уже сказанному по этой теме. Ранее Песков говорил, что Кремль проинформирует, когда ему будет что сказать по теме энергоперемирия. "Продолжаются контакты по этому поводу", - сказал пресс-секретарь президента России. Американский лидер 11 октября заявил о якобы достижении между Россией и Украиной договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, которая, по его словам, вступает в силу немедленно. При этом подробностей предполагаемого соглашения Трамп не привел.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, дональд трамп, дмитрий песков