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Песков посоветовал задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу
Песков посоветовал задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу - 13.10.2026, ПРАЙМ
Песков посоветовал задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам задавать вопросы по теме энергоперемирия американскому лидеру Дональду Трампу. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T13:28+0300
2026-10-13T13:28+0300
2026-10-13T13:28+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам задавать вопросы по теме энергоперемирия американскому лидеру Дональду Трампу.
"Рекомендую... адресовать ваш вопрос президенту Трампу", - сказал Песков в ответ на вопрос, согласилась ли Россия на энергетическое перемирие, о котором говорил Трамп, и почему с его стороны звучат такие утверждения.
Он добавил, что ему нечего добавить к уже сказанному по этой теме. Ранее Песков говорил, что Кремль проинформирует, когда ему будет что сказать по теме энергоперемирия.
"Продолжаются контакты по этому поводу", - сказал пресс-секретарь президента России.
Американский лидер 11 октября заявил о якобы достижении между Россией и Украиной договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, которая, по его словам, вступает в силу немедленно. При этом подробностей предполагаемого соглашения Трамп не привел.
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общество , украина, дональд трамп, дмитрий песков
Общество , УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков посоветовал задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу
Песков посоветовал журналистам задавать вопросы по теме энергоперемирия Трампу
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам задавать вопросы по теме энергоперемирия американскому лидеру Дональду Трампу.
"Рекомендую... адресовать ваш вопрос президенту Трампу", - сказал Песков в ответ на вопрос, согласилась ли Россия на энергетическое перемирие, о котором говорил Трамп, и почему с его стороны звучат такие утверждения.
Он добавил, что ему нечего добавить к уже сказанному по этой теме. Ранее Песков говорил, что Кремль проинформирует, когда ему будет что сказать по теме энергоперемирия.
"Продолжаются контакты по этому поводу", - сказал пресс-секретарь президента России.
Американский лидер 11 октября заявил о якобы достижении между Россией и Украиной договоренности о прекращении ударов по энергетическим объектам, которая, по его словам, вступает в силу немедленно. При этом подробностей предполагаемого соглашения Трамп не привел.