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В Петербурге на строительство метро направят 150 миллиардов рублей

В Петербурге на строительство метро направят 150 миллиардов рублей - 13.10.2026, ПРАЙМ

В Петербурге на строительство метро направят 150 миллиардов рублей

Порядка 150 миллиардов рублей планируется направить на строительство метро в Санкт-Петербурге в ближайшие три года, сообщил председатель городского комитета по... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:49+0300

2026-10-13T12:49+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – ПРАЙМ. Порядка 150 миллиардов рублей планируется направить на строительство метро в Санкт-Петербурге в ближайшие три года, сообщил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. "Всего на развитие метро на очередную трехлетку предусмотрено порядка 150 миллиардов рублей", - сказал он на заседании городского правительства. Зырянов сообщил, что в 2027 году бюджетом города предусмотрены расходы на строительство семи станций метро. "Это участок Невско-Василеостровской линии - от "Улицы Савушкина" до "Зоопарка", Красносельская-Калининская линия - от "Казаковской" до "Обводного канала-2", и вестибюль станции "Театральная". Также ведутся работы по вестибюлю станции "Лиговский проспект-2", - сказал глава комитета. Он отметил, что на строительство метро в Петербурге в 2027 году в бюджете предусмотрено 45 миллиардов рублей.

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бизнес, санкт-петербург, петербург