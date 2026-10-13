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В Петербурге на строительство метро направят 150 миллиардов рублей - 13.10.2026, ПРАЙМ
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В Петербурге на строительство метро направят 150 миллиардов рублей
В Петербурге на строительство метро направят 150 миллиардов рублей - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Петербурге на строительство метро направят 150 миллиардов рублей
Порядка 150 миллиардов рублей планируется направить на строительство метро в Санкт-Петербурге в ближайшие три года, сообщил председатель городского комитета по... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:49+0300
2026-10-13T12:58+0300
бизнес
санкт-петербург
петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – ПРАЙМ. Порядка 150 миллиардов рублей планируется направить на строительство метро в Санкт-Петербурге в ближайшие три года, сообщил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. "Всего на развитие метро на очередную трехлетку предусмотрено порядка 150 миллиардов рублей", - сказал он на заседании городского правительства. Зырянов сообщил, что в 2027 году бюджетом города предусмотрены расходы на строительство семи станций метро. "Это участок Невско-Василеостровской линии - от "Улицы Савушкина" до "Зоопарка", Красносельская-Калининская линия - от "Казаковской" до "Обводного канала-2", и вестибюль станции "Театральная". Также ведутся работы по вестибюлю станции "Лиговский проспект-2", - сказал глава комитета. Он отметил, что на строительство метро в Петербурге в 2027 году в бюджете предусмотрено 45 миллиардов рублей.
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бизнес, санкт-петербург, петербург
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург
12:49 13.10.2026 (обновлено: 12:58 13.10.2026)
 
В Петербурге на строительство метро направят 150 миллиардов рублей

Зырянов: на строительство метро в Петербурге в ближайшие три года направят 150 млрд рублей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – ПРАЙМ. Порядка 150 миллиардов рублей планируется направить на строительство метро в Санкт-Петербурге в ближайшие три года, сообщил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.
"Всего на развитие метро на очередную трехлетку предусмотрено порядка 150 миллиардов рублей", - сказал он на заседании городского правительства.
Зырянов сообщил, что в 2027 году бюджетом города предусмотрены расходы на строительство семи станций метро.
"Это участок Невско-Василеостровской линии - от "Улицы Савушкина" до "Зоопарка", Красносельская-Калининская линия - от "Казаковской" до "Обводного канала-2", и вестибюль станции "Театральная". Также ведутся работы по вестибюлю станции "Лиговский проспект-2", - сказал глава комитета.
Он отметил, что на строительство метро в Петербурге в 2027 году в бюджете предусмотрено 45 миллиардов рублей.
 
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