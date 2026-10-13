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Угроза в аэропорту Нюрнберга отсутствует, заявила полиция

Угроза в аэропорту Нюрнберга отсутствует, заявила полиция - 13.10.2026, ПРАЙМ

Угроза в аэропорту Нюрнберга отсутствует, заявила полиция

Угроза в аэропорту Нюрнберга, работа которого была ранее приостановлена из-за предполагаемой нештатной ситуации в воздухе, отсутствует, сообщила местная... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:45+0300

2026-10-13T14:45+0300

2026-10-13T14:48+0300

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БЕРЛИН, 13 окт - ПРАЙМ. Угроза в аэропорту Нюрнберга, работа которого была ранее приостановлена из-за предполагаемой нештатной ситуации в воздухе, отсутствует, сообщила местная полиция."Проверки на месте показали, что опасности нет", - говорится в сообщении полиции баварского административного округа Средняя Франкония в соцсети X с уточнением, что речь идет о севшем в сопровождении истребителей борте, который прибыл с греческого острова Корфу.Агентство DPA во вторник сообщило, что работа аэропорта Нюрнберга была приостановлена полицией из-за нештатной ситуации в воздушном пространстве, при этом обстоятельства произошедшего не уточнялись.По данным агентства, в закрытом аэропорту приземлился борт, летевший с греческого острова Корфу. Представитель воздушной гавани отметил, что перед посадкой этот самолет сопровождали истребители Eurofighter.

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