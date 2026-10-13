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Угроза в аэропорту Нюрнберга отсутствует, заявила полиция - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Угроза в аэропорту Нюрнберга отсутствует, заявила полиция
Угроза в аэропорту Нюрнберга отсутствует, заявила полиция - 13.10.2026, ПРАЙМ
Угроза в аэропорту Нюрнберга отсутствует, заявила полиция
Угроза в аэропорту Нюрнберга, работа которого была ранее приостановлена из-за предполагаемой нештатной ситуации в воздухе, отсутствует, сообщила местная... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:45+0300
2026-10-13T14:48+0300
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БЕРЛИН, 13 окт - ПРАЙМ. Угроза в аэропорту Нюрнберга, работа которого была ранее приостановлена из-за предполагаемой нештатной ситуации в воздухе, отсутствует, сообщила местная полиция."Проверки на месте показали, что опасности нет", - говорится в сообщении полиции баварского административного округа Средняя Франкония в соцсети X с уточнением, что речь идет о севшем в сопровождении истребителей борте, который прибыл с греческого острова Корфу.Агентство DPA во вторник сообщило, что работа аэропорта Нюрнберга была приостановлена полицией из-за нештатной ситуации в воздушном пространстве, при этом обстоятельства произошедшего не уточнялись.По данным агентства, в закрытом аэропорту приземлился борт, летевший с греческого острова Корфу. Представитель воздушной гавани отметил, что перед посадкой этот самолет сопровождали истребители Eurofighter.
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бизнес, общество
Бизнес, Общество
14:45 13.10.2026 (обновлено: 14:48 13.10.2026)
 
Угроза в аэропорту Нюрнберга отсутствует, заявила полиция

Полиция: угроза в аэропорту Нюрнберга, где приостановлена работа, отсутствует

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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БЕРЛИН, 13 окт - ПРАЙМ. Угроза в аэропорту Нюрнберга, работа которого была ранее приостановлена из-за предполагаемой нештатной ситуации в воздухе, отсутствует, сообщила местная полиция.
"Проверки на месте показали, что опасности нет", - говорится в сообщении полиции баварского административного округа Средняя Франкония в соцсети X с уточнением, что речь идет о севшем в сопровождении истребителей борте, который прибыл с греческого острова Корфу.
Агентство DPA во вторник сообщило, что работа аэропорта Нюрнберга была приостановлена полицией из-за нештатной ситуации в воздушном пространстве, при этом обстоятельства произошедшего не уточнялись.
По данным агентства, в закрытом аэропорту приземлился борт, летевший с греческого острова Корфу. Представитель воздушной гавани отметил, что перед посадкой этот самолет сопровождали истребители Eurofighter.
 
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