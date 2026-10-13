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Поставки смартфонов на китайский рынок в III квартале снизились на 15,4%

Поставки смартфонов на китайский рынок в III квартале снизились на 15,4% - 13.10.2026, ПРАЙМ

Поставки смартфонов на китайский рынок в III квартале снизились на 15,4%

Поставки смартфонов на китайский рынок в третьем квартале снизились на 15,4% в годовом выражении из-за роста затрат, следует из предварительных данных Worldwide | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T21:19+0300

2026-10-13T21:19+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Поставки смартфонов на китайский рынок в третьем квартале снизились на 15,4% в годовом выражении из-за роста затрат, следует из предварительных данных Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker исследовательской компании International Data Corporation (IDC). "Поставки смартфонов на китайский рынок в третьем квартале 2026 года составили приблизительно 57,9 миллиона единиц, что на 15,4% меньше, чем годом ранее. Huawei стала единственным ведущим брендом, показавшим двузначный рост в годовом исчислении", - говорится в релизе IDC. Отмечается, что из ведущих отраслевых компаний только Honor и Huawei увеличили свой объем поставок, при этом доля последней на рынке Китая выросла до 21,1%. Успеху Huawei, по данным организации, способствовали увеличение разнообразия ассортимента продукции, а также сдержанный рост цен на нее. Китайские компании при этом лучше адаптировались к текущим рыночным условиям, в отличие от американских флагманов, таких как Apple и производители различных Android-устройств из США, отмечается в релизе. IDC ожидает роста цен и уменьшения поставок смартфонов также и в 2027 году. Исследовательская компания отмечает, что негативной динамике в отрасли способствуют высокие затраты на изготовление и хранение технических материалов, необходимых для производства гаджетов.

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бизнес, китай, сша, huawei, honor, apple