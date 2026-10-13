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Поставки смартфонов на китайский рынок в III квартале снизились на 15,4% - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Поставки смартфонов на китайский рынок в III квартале снизились на 15,4%
Поставки смартфонов на китайский рынок в III квартале снизились на 15,4% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Поставки смартфонов на китайский рынок в III квартале снизились на 15,4%
Поставки смартфонов на китайский рынок в третьем квартале снизились на 15,4% в годовом выражении из-за роста затрат, следует из предварительных данных Worldwide | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T21:19+0300
2026-10-13T21:20+0300
бизнес
китай
сша
huawei
honor
apple
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Поставки смартфонов на китайский рынок в третьем квартале снизились на 15,4% в годовом выражении из-за роста затрат, следует из предварительных данных Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker исследовательской компании International Data Corporation (IDC). "Поставки смартфонов на китайский рынок в третьем квартале 2026 года составили приблизительно 57,9 миллиона единиц, что на 15,4% меньше, чем годом ранее. Huawei стала единственным ведущим брендом, показавшим двузначный рост в годовом исчислении", - говорится в релизе IDC. Отмечается, что из ведущих отраслевых компаний только Honor и Huawei увеличили свой объем поставок, при этом доля последней на рынке Китая выросла до 21,1%. Успеху Huawei, по данным организации, способствовали увеличение разнообразия ассортимента продукции, а также сдержанный рост цен на нее. Китайские компании при этом лучше адаптировались к текущим рыночным условиям, в отличие от американских флагманов, таких как Apple и производители различных Android-устройств из США, отмечается в релизе. IDC ожидает роста цен и уменьшения поставок смартфонов также и в 2027 году. Исследовательская компания отмечает, что негативной динамике в отрасли способствуют высокие затраты на изготовление и хранение технических материалов, необходимых для производства гаджетов.
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бизнес, китай, сша, huawei, honor, apple
Бизнес, КИТАЙ, США, Huawei, Honor, Apple
21:19 13.10.2026 (обновлено: 21:20 13.10.2026)
 
Поставки смартфонов на китайский рынок в III квартале снизились на 15,4%

IDC: поставки смартфонов на рынок Китая в III квартале упали на 15,4% из-за роста затрат

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Поставки смартфонов на китайский рынок в третьем квартале снизились на 15,4% в годовом выражении из-за роста затрат, следует из предварительных данных Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker исследовательской компании International Data Corporation (IDC).
"Поставки смартфонов на китайский рынок в третьем квартале 2026 года составили приблизительно 57,9 миллиона единиц, что на 15,4% меньше, чем годом ранее. Huawei стала единственным ведущим брендом, показавшим двузначный рост в годовом исчислении", - говорится в релизе IDC.
Отмечается, что из ведущих отраслевых компаний только Honor и Huawei увеличили свой объем поставок, при этом доля последней на рынке Китая выросла до 21,1%. Успеху Huawei, по данным организации, способствовали увеличение разнообразия ассортимента продукции, а также сдержанный рост цен на нее.
Китайские компании при этом лучше адаптировались к текущим рыночным условиям, в отличие от американских флагманов, таких как Apple и производители различных Android-устройств из США, отмечается в релизе.
IDC ожидает роста цен и уменьшения поставок смартфонов также и в 2027 году. Исследовательская компания отмечает, что негативной динамике в отрасли способствуют высокие затраты на изготовление и хранение технических материалов, необходимых для производства гаджетов.
 
БизнесКИТАЙСШАHuaweiHonorApple
 
 
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