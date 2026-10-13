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Правительство Греции увеличит пособия на отопление на 30%
Правительство Греции увеличит пособия на отопление на 30% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Правительство Греции увеличит пособия на отопление на 30%
Греческое правительство увеличит пособия на отопление на 30% на фоне энергетического кризиса, заявил министр финансов и экономики Греции Кириакос Пиерракакис. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:19+0300
2026-10-13T16:19+0300
2026-10-13T16:19+0300
греция
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Греческое правительство увеличит пособия на отопление на 30% на фоне энергетического кризиса, заявил министр финансов и экономики Греции Кириакос Пиерракакис.
"Мы проводим двойную поддержку дизельного топлива: вводим прямую субсидию на заправке, что немедленно снизит цену, и увеличиваем пособие на отопление на 30% по сравнению с прошлым годом", - сказал министр, его обращение транслировал телеканал ERT.
Пиерракакис также указал на сложную международную обстановку, в которой энергетический кризис проверяет семьи на прочность.
Как отмечает телеканал, минимальная сумма пособия составит 130 евро в регионах на юге страны, а максимальная - 1,5 тысячи евро. Она будет распространяться не только на дизельное топливо, но и на электроэнергию, природный газ и дрова, используемые для отопления.
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греция
Правительство Греции увеличит пособия на отопление на 30%
Пиерракакис: Греция увеличит пособия на отопление на 30% на фоне энергетического кризиса
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Греческое правительство увеличит пособия на отопление на 30% на фоне энергетического кризиса, заявил министр финансов и экономики Греции Кириакос Пиерракакис.
"Мы проводим двойную поддержку дизельного топлива: вводим прямую субсидию на заправке, что немедленно снизит цену, и увеличиваем пособие на отопление на 30% по сравнению с прошлым годом", - сказал министр, его обращение транслировал телеканал ERT.
Пиерракакис также указал на сложную международную обстановку, в которой энергетический кризис проверяет семьи на прочность.
Как отмечает телеканал, минимальная сумма пособия составит 130 евро в регионах на юге страны, а максимальная - 1,5 тысячи евро. Она будет распространяться не только на дизельное топливо, но и на электроэнергию, природный газ и дрова, используемые для отопления.