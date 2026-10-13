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Правительство Греции увеличит пособия на отопление на 30%

Правительство Греции увеличит пособия на отопление на 30% - 13.10.2026, ПРАЙМ

Правительство Греции увеличит пособия на отопление на 30%

Греческое правительство увеличит пособия на отопление на 30% на фоне энергетического кризиса, заявил министр финансов и экономики Греции Кириакос Пиерракакис. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T16:19+0300

2026-10-13T16:19+0300

2026-10-13T16:19+0300

греция

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Греческое правительство увеличит пособия на отопление на 30% на фоне энергетического кризиса, заявил министр финансов и экономики Греции Кириакос Пиерракакис. "Мы проводим двойную поддержку дизельного топлива: вводим прямую субсидию на заправке, что немедленно снизит цену, и увеличиваем пособие на отопление на 30% по сравнению с прошлым годом", - сказал министр, его обращение транслировал телеканал ERT. Пиерракакис также указал на сложную международную обстановку, в которой энергетический кризис проверяет семьи на прочность. Как отмечает телеканал, минимальная сумма пособия составит 130 евро в регионах на юге страны, а максимальная - 1,5 тысячи евро. Она будет распространяться не только на дизельное топливо, но и на электроэнергию, природный газ и дрова, используемые для отопления.

греция

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греция