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Глава Samsung Electronics получит от матери акции на 1,9 миллиарда долларов
Глава Samsung Electronics получит от матери акции на 1,9 миллиарда долларов - 13.10.2026, ПРАЙМ
Глава Samsung Electronics получит от матери акции на 1,9 миллиарда долларов
Председатель южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Ли Чжэ Ен в следующем месяце получит в дар от своей матери, Хон Ра Хи, акции на сумму... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:24+0300
2026-10-13T15:24+0300
2026-10-13T15:34+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Председатель южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Ли Чжэ Ен в следующем месяце получит в дар от своей матери, Хон Ра Хи, акции на сумму около 1,9 миллиарда долларов США, передает агентство Ренхап со ссылкой на заявление компании. "В Samsung Electronics 13 октября сообщили, что Хон Ра Хи передаст Ли Чжэ Ену 11 158 000 акций компании (0,17%)", - говорится в материале агентства. Согласно информации Ренхап, во вторник цена закрытия акций Samsung Electronics составила 232 тысячи вон за бумагу. Как отмечается, исходя из этого стоимость всех акций, которые Хон Ра Хи передаст в дар своему сыну, должна составить около 2,6 триллиона вон (порядка 1,9 миллиарда долларов). По данным агентства, передача акций запланирована на 12 ноября. В результате доля Ли Чжэ Ену в компании вырастет с 1,58% до 1,75%, а доля его матери снизится с 0,98% до 0,81%. Сама мать главы Samsung Electronics в настоящее время занимает пост почетного директора музея искусств Leeum в Сеуле. Семья Ли является основателем и контролирующим владельцем южнокорейского конгломерата Samsung Group, в состав которого входит и Samsung Electronics. Предприниматель Ли Бен Чхоль открыл компанию в 1938 году, превратив ее из небольшой торговой фирмы в глобального технологического гиганта. На протяжении трех поколений члены этой семьи занимают ключевые руководящие посты в корпорации.
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технологии, сша, сеул
Глава Samsung Electronics получит от матери акции на 1,9 миллиарда долларов
Глава Samsung Electronics Ли Чжэ Ен получит в дар от матери акции на 1,9 млрд долларов
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Председатель южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Ли Чжэ Ен в следующем месяце получит в дар от своей матери, Хон Ра Хи, акции на сумму около 1,9 миллиарда долларов США, передает агентство Ренхап со ссылкой на заявление компании.
"В Samsung Electronics 13 октября сообщили, что Хон Ра Хи передаст Ли Чжэ Ену 11 158 000 акций компании (0,17%)", - говорится в материале агентства.
Согласно информации Ренхап, во вторник цена закрытия акций Samsung Electronics составила 232 тысячи вон за бумагу. Как отмечается, исходя из этого стоимость всех акций, которые Хон Ра Хи передаст в дар своему сыну, должна составить около 2,6 триллиона вон (порядка 1,9 миллиарда долларов).
По данным агентства, передача акций запланирована на 12 ноября. В результате доля Ли Чжэ Ену в компании вырастет с 1,58% до 1,75%, а доля его матери снизится с 0,98% до 0,81%. Сама мать главы Samsung Electronics в настоящее время занимает пост почетного директора музея искусств Leeum в Сеуле.
Семья Ли является основателем и контролирующим владельцем южнокорейского конгломерата Samsung Group, в состав которого входит и Samsung Electronics. Предприниматель Ли Бен Чхоль открыл компанию в 1938 году, превратив ее из небольшой торговой фирмы в глобального технологического гиганта. На протяжении трех поколений члены этой семьи занимают ключевые руководящие посты в корпорации.