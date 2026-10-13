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Ли Чжэ Мен: для судоходства по СМП важно выстраивать отношения с Россией

Ли Чжэ Мен: для судоходства по СМП важно выстраивать отношения с Россией - 13.10.2026, ПРАЙМ

Ли Чжэ Мен: для судоходства по СМП важно выстраивать отношения с Россией

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен заявил, что для налаживания судоходства по Северному морскому пути (СМП) важно выстраивать отношения с Россией. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:31+0300

2026-10-13T12:31+0300

2026-10-13T12:34+0300

россия

южная корея

европа

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен заявил, что для налаживания судоходства по Северному морскому пути (СМП) важно выстраивать отношения с Россией. Агентство Ренхап 11 октября передавало, что южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro впервые среди контейнерных судов Республики Корея совершил рейс по Севморпути в обоих направлениях и вернулся в порт Пусана. В понедельник посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ заявил, что страна рассматривает возможность запуска регулярного торгового сообщения по СМП в среднесрочной и долгосрочной перспективе. "Важно также выстраивать отношения с Россией", - сказал Ли Чжэ Мен во вторник в ходе заседания кабинета министров, на котором обсуждались результаты первого пробного южнокорейского рейса по СМП. Его слова приводит газета "Хангере". Президент подчеркнул, что благодаря СМП расстояние от Южной Кореи до Европы сокращается примерно на треть, также значительно снижаются и расходы. При этом, как отмечается, поскольку Севморпуть проходит вдоль побережья Северного Ледовитого океана, отношения с Россией остаются ключевым фактором для продвижения регулярного судоходства по СМП. Кроме того, Ли Чжэ Мен добавил, что поскольку в настоящее время обстановка на Ближнем Востоке остается нестабильной, пользоваться Суэцким каналом становится все сложнее, поэтому в будущем до Европы, возможно, придется добираться в обход. "Северный морской путь можно назвать крайне важной ключевой задачей для наших национальных интересов. Думаю, роль министерства иностранных дел в этом также будет очень важна", - заключил южнокорейский президент.

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россия, южная корея, европа, северный ледовитый океан