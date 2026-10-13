Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Южной Кореи прокомментировал пробный рейс по Севморпути - 13.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261013/prezident-874181773.html
Президент Южной Кореи прокомментировал пробный рейс по Севморпути
Президент Южной Кореи прокомментировал пробный рейс по Севморпути - 13.10.2026, ПРАЙМ
Президент Южной Кореи прокомментировал пробный рейс по Севморпути
Успешный пробный рейс южнокорейского контейнеровоза по Северному морскому пути (СМП) доказал его потенциал в реальных грузоперевозках, заявил президент... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:55+0300
2026-10-13T12:55+0300
бизнес
россия
южная корея
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874181773.jpg?1791885326
СЕУЛ, 13 окт - ПРАЙМ. Успешный пробный рейс южнокорейского контейнеровоза по Северному морскому пути (СМП) доказал его потенциал в реальных грузоперевозках, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен. Агентство Ренхап 11 октября передавало, что южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro впервые среди контейнерных судов Республики Корея совершил рейс по Севморпути в обоих направлениях и вернулся в порт Пусана. В понедельник посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ заявил, что страна рассматривает возможность запуска регулярного торгового сообщения по СМП в среднесрочной и долгосрочной перспективах. "Этот рейс стал значимым шагом, доказавшим потенциал Северного морского пути на практике - в реальных грузоперевозках. Со своей стороны правительство (Южной Кореи - ред.) твердо и последовательно продолжит открывать для нашей страны этот новый путь", - сказал Ли Чжэ Мен в ходе торжественной церемонии в честь возвращения южнокорейского контейнеровоза из рейса. Президент подчеркнул, что страна продолжит накапливать опыт судоходства, чтобы заложить основу для продолжительных морских перевозок по Севморпути. Кроме того, Ли Чжэ Мен пообещал приложить усилия для информационной, финансовой и институциональной поддержки со стороны государства, чтобы в проекте могли участвовать различные отечественные судоходные и логистические компании, а также отметил, что южнокорейское правительство будет инвестировать в технологии, которые позволят обеспечить безопасность судоходства.
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, южная корея
Бизнес, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
12:55 13.10.2026
 
Президент Южной Кореи прокомментировал пробный рейс по Севморпути

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен: пробный рейс по Севморпути доказал его потенциал

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СЕУЛ, 13 окт - ПРАЙМ. Успешный пробный рейс южнокорейского контейнеровоза по Северному морскому пути (СМП) доказал его потенциал в реальных грузоперевозках, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен.
Агентство Ренхап 11 октября передавало, что южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro впервые среди контейнерных судов Республики Корея совершил рейс по Севморпути в обоих направлениях и вернулся в порт Пусана. В понедельник посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ заявил, что страна рассматривает возможность запуска регулярного торгового сообщения по СМП в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
"Этот рейс стал значимым шагом, доказавшим потенциал Северного морского пути на практике - в реальных грузоперевозках. Со своей стороны правительство (Южной Кореи - ред.) твердо и последовательно продолжит открывать для нашей страны этот новый путь", - сказал Ли Чжэ Мен в ходе торжественной церемонии в честь возвращения южнокорейского контейнеровоза из рейса.
Президент подчеркнул, что страна продолжит накапливать опыт судоходства, чтобы заложить основу для продолжительных морских перевозок по Севморпути.
Кроме того, Ли Чжэ Мен пообещал приложить усилия для информационной, финансовой и институциональной поддержки со стороны государства, чтобы в проекте могли участвовать различные отечественные судоходные и логистические компании, а также отметил, что южнокорейское правительство будет инвестировать в технологии, которые позволят обеспечить безопасность судоходства.
 
БизнесРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала