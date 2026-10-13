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Президент Южной Кореи прокомментировал пробный рейс по Севморпути

Президент Южной Кореи прокомментировал пробный рейс по Севморпути - 13.10.2026, ПРАЙМ

Президент Южной Кореи прокомментировал пробный рейс по Севморпути

Успешный пробный рейс южнокорейского контейнеровоза по Северному морскому пути (СМП) доказал его потенциал в реальных грузоперевозках, заявил президент... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:55+0300

2026-10-13T12:55+0300

2026-10-13T12:55+0300

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СЕУЛ, 13 окт - ПРАЙМ. Успешный пробный рейс южнокорейского контейнеровоза по Северному морскому пути (СМП) доказал его потенциал в реальных грузоперевозках, заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен. Агентство Ренхап 11 октября передавало, что южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro впервые среди контейнерных судов Республики Корея совершил рейс по Севморпути в обоих направлениях и вернулся в порт Пусана. В понедельник посол Южной Кореи в РФ Ли Сок Пэ заявил, что страна рассматривает возможность запуска регулярного торгового сообщения по СМП в среднесрочной и долгосрочной перспективах. "Этот рейс стал значимым шагом, доказавшим потенциал Северного морского пути на практике - в реальных грузоперевозках. Со своей стороны правительство (Южной Кореи - ред.) твердо и последовательно продолжит открывать для нашей страны этот новый путь", - сказал Ли Чжэ Мен в ходе торжественной церемонии в честь возвращения южнокорейского контейнеровоза из рейса. Президент подчеркнул, что страна продолжит накапливать опыт судоходства, чтобы заложить основу для продолжительных морских перевозок по Севморпути. Кроме того, Ли Чжэ Мен пообещал приложить усилия для информационной, финансовой и институциональной поддержки со стороны государства, чтобы в проекте могли участвовать различные отечественные судоходные и логистические компании, а также отметил, что южнокорейское правительство будет инвестировать в технологии, которые позволят обеспечить безопасность судоходства.

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