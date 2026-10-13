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Чистая прибыль Goldman Sachs за январь-сентябрь выросла на 42% - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль Goldman Sachs за январь-сентябрь выросла на 42%
Чистая прибыль Goldman Sachs за январь-сентябрь выросла на 42% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Goldman Sachs за январь-сентябрь выросла на 42%
Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов года поднялась на 42% в... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:48+0300
2026-10-13T15:00+0300
финансы
банки
сша
нью-йорк
goldman sachs
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов года поднялась на 42% в годовом выражении и составила 16,924 миллиарда долларов, следует из отчетности банка. Разводненная прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 55,56 доллара с 37,33 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период выросла на 25% - до 56,244 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в годовом выражении выросла на 33% - до 5,122 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 17,01 доллара с 12,25 доллара годом ранее при прогнозе в 13,09 доллара. Квартальная выручка банка составила 18,679 миллиарда долларов, что на 23% выше в годовом выражении. Прогноз составлял 16,86 миллиарда. Акции Goldman Sachs на предторгах в США дорожают на 2,3%. Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", - инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
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финансы, банки, сша, нью-йорк, goldman sachs
Финансы, Банки, США, Нью-Йорк, Goldman Sachs
14:48 13.10.2026 (обновлено: 15:00 13.10.2026)
 
Чистая прибыль Goldman Sachs за январь-сентябрь выросла на 42%

Чистая прибыль Goldman Sachs по итогам первых трех кварталов выросла на 42%

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Ксения Саенко
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, по итогам первых трех кварталов года поднялась на 42% в годовом выражении и составила 16,924 миллиарда долларов, следует из отчетности банка.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 55,56 доллара с 37,33 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период выросла на 25% - до 56,244 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в годовом выражении выросла на 33% - до 5,122 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 17,01 доллара с 12,25 доллара годом ранее при прогнозе в 13,09 доллара.
Квартальная выручка банка составила 18,679 миллиарда долларов, что на 23% выше в годовом выражении. Прогноз составлял 16,86 миллиарда.
Акции Goldman Sachs на предторгах в США дорожают на 2,3%.
Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", - инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
 
ФинансыБанкиСШАНью-ЙоркGoldman Sachs
 
 
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