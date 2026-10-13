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Чистая прибыль JP Morgan в I квартале выросла на 20% - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Чистая прибыль JP Morgan в I квартале выросла на 20%
Чистая прибыль JP Morgan в I квартале выросла на 20% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль JP Morgan в I квартале выросла на 20%
Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) за первые три квартала года поднялась на 20% в годовом выражении и составила 52,954... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:05+0300
2026-10-13T14:26+0300
финансы
банки
сша
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) за первые три квартала года поднялась на 20% в годовом выражении и составила 52,954 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 19,2 доллара с 15,38 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетном периоде выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 157,355 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль JP Morgan поднялась на 6,3% в годовом выражении - до 15,305 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 5,57 доллара с 5,07 доллара годом ранее, прогноз аналитиков составлял 5,93 доллара. Квартальная выручка выросла на 8% в годовом выражении - до 50,172 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручки на уровне 51,23 миллиарда долларов. Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.
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финансы, банки, сша
Финансы, Банки, США
14:05 13.10.2026 (обновлено: 14:26 13.10.2026)
 
Чистая прибыль JP Morgan в I квартале выросла на 20%

Чистая прибыль JP Morgan в I квартале выросла на 20% и составила $52,954 млрд

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) за первые три квартала года поднялась на 20% в годовом выражении и составила 52,954 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка.
Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 19,2 доллара с 15,38 доллара годом ранее.
Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетном периоде выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 157,355 миллиарда долларов.
В третьем квартале чистая прибыль JP Morgan поднялась на 6,3% в годовом выражении - до 15,305 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 5,57 доллара с 5,07 доллара годом ранее, прогноз аналитиков составлял 5,93 доллара.
Квартальная выручка выросла на 8% в годовом выражении - до 50,172 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручки на уровне 51,23 миллиарда долларов.
Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.
 
ФинансыБанкиСША
 
 
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