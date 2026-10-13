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Чистая прибыль Citigroup по итогам трех кварталов выросла на 42%
Чистая прибыль Citigroup по итогам трех кварталов выросла на 42% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Citigroup по итогам трех кварталов выросла на 42%
Чистая прибыль одной из крупнейших в мире финансовых корпораций Citigroup по итогам трех кварталов 2026 года увеличилась на 42% в годовом выражении, до 16,861... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:36+0300
2026-10-13T15:36+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире финансовых корпораций Citigroup по итогам трех кварталов 2026 года увеличилась на 42% в годовом выражении, до 16,861 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.
Разводненная прибыль на акцию поднялась до 9,07 доллара с 5,78 доллара годом ранее. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода выросла на 12% в годовом выражении, составив 73,244 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала чистая прибыль Citigroup выросла на 40% в годовом выражении, до 5,245 миллиарда долларов. При этом в квартальном выражении снижение составило 10%, следует из отчета. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 2,85 доллара с 1,86 доллара годом ранее при прогнозе в 2,65 доллара.
Квартальная выручка корпорации увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и снизилась на 4% ко второму кварталу, составив 23,845 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 23,72 миллиарда долларов.
Акции Citi на предварительных торгах в США дешевеют на 1,5%.
Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами - Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
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сша, citigroup, citi, bank of america
США, Citigroup, Citi, Bank of America
Чистая прибыль Citigroup по итогам трех кварталов выросла на 42%
Чистая прибыль Citigroup в III квартале выросла на 42%, до 16,861 миллиарда долларов
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире финансовых корпораций Citigroup по итогам трех кварталов 2026 года увеличилась на 42% в годовом выражении, до 16,861 миллиарда долларов, следует из отчетности корпорации.
Разводненная прибыль на акцию поднялась до 9,07 доллара с 5,78 доллара годом ранее. Выручка финансового гиганта по итогам отчетного периода выросла на 12% в годовом выражении, составив 73,244 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала чистая прибыль Citigroup выросла на 40% в годовом выражении, до 5,245 миллиарда долларов. При этом в квартальном выражении снижение составило 10%, следует из отчета. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 2,85 доллара с 1,86 доллара годом ранее при прогнозе в 2,65 доллара.
Квартальная выручка корпорации увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и снизилась на 4% ко второму кварталу, составив 23,845 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 23,72 миллиарда долларов.
Акции Citi на предварительных торгах в США дешевеют на 1,5%.
Банковская группа Citigroup, основанная в 1812 году, оказывает значительное влияние на весь банковский сектор и финансовую систему США и входит в так называемую "большую четверку" банков страны вместе с основными конкурентами - Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.