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Причину разрыва газопровода в Пензенской области установит спецкомиссия
Причину разрыва газопровода в Пензенской области установит спецкомиссия - 13.10.2026, ПРАЙМ
Причину разрыва газопровода в Пензенской области установит спецкомиссия
Причину разрыва газопровода в Пензенской области установит специальная комиссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Саратов". | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:10+0300
2026-10-13T16:10+0300
2026-10-13T16:10+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - ПРАЙМ. Причину разрыва газопровода в Пензенской области установит специальная комиссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Саратов".
Ранее в компании сообщили, что во вторник в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск - Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет.
"Расследованием причин занимается специальная комиссия", - сказала собеседница агентства, добавив, что предварительные причины происшествия неизвестны.
В свою очередь, в МЧС Пензенской области ранее сообщали, что авария произошла в результате нарушения технологического процесса.
Как заявил ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, инцидент не повлияет на газоснабжение жителей региона.
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газ, россия, газпром, мчс
Газ, РОССИЯ, Газпром, МЧС
Причину разрыва газопровода в Пензенской области установит спецкомиссия
Причину разрыва газопровода в Пензенской области установит специальная комиссия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - ПРАЙМ. Причину разрыва газопровода в Пензенской области установит специальная комиссия, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Саратов".
Ранее в компании сообщили, что во вторник в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск - Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет.
"Расследованием причин занимается специальная комиссия", - сказала собеседница агентства, добавив, что предварительные причины происшествия неизвестны.
В свою очередь, в МЧС Пензенской области ранее сообщали, что авария произошла в результате нарушения технологического процесса.
Как заявил ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, инцидент не повлияет на газоснабжение жителей региона.