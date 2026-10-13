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Продажи BMW в III квартале снизились на 6,3%

Продажи BMW в III квартале снизились на 6,3% - 13.10.2026, ПРАЙМ

Продажи BMW в III квартале снизились на 6,3%

Продажи автомобилей немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в третьем квартале снизились в натуральном выражении на 6,3% по сравнению с... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T13:16+0300

2026-10-13T13:16+0300

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бизнес

китай

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мюнхен

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rolls-royce

bmw x5

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Продажи автомобилей немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в третьем квартале снизились в натуральном выражении на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что стало четвертым кварталом снижения подряд, следует из отчетности компании. В последний раз квартальный рост продаж BMW в годовом натуральном выражении наблюдался в третьем квартале 2025 года. Квартальные поставки автомобилей на рынок составили, таким образом, 551 072 машины, в том числе бренда BMW - 479 291, что на 6,8% меньше в годовом выражении. Продажи Mini уменьшились на 2,4% - до 70 712 машин, а Rolls-Royce - сократились на 18%, до 1 069 единиц. Заметное падение показал третий по величине рынок - Китай, где продажи BMW упали на 24,8% в годовом натуральном выражении, до 114 355 машин, сообщила компания. Два крупнейших рынка при этом продемонстрировали рост: в Европе на 2,7%, до 235 628 единиц, в Америке - на 2,6%, до 129 190 машин, отмечается в релизе. С начала года продажи BMW в мире уменьшились на 4,9%, до 1 707 799 машин, в том числе в Китае - упали на 21,8%, до 376 128, следует из релиза. Показатель с начала года в Европе вырос на 4,5%, до 732 279 машин, в Америке - на 2,8%, до 373 234 автомобилей, также указывается в сообщении. Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2025 года составлял 154 540 человек.

китай

европа

мюнхен

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бизнес, китай, европа, мюнхен, bmw, rolls-royce, bmw x5