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Продажи BMW в III квартале снизились на 6,3% - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи BMW в III квартале снизились на 6,3%
Продажи BMW в III квартале снизились на 6,3% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Продажи BMW в III квартале снизились на 6,3%
Продажи автомобилей немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в третьем квартале снизились в натуральном выражении на 6,3% по сравнению с... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T13:16+0300
2026-10-13T13:22+0300
бизнес
китай
европа
мюнхен
bmw
rolls-royce
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Продажи автомобилей немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в третьем квартале снизились в натуральном выражении на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что стало четвертым кварталом снижения подряд, следует из отчетности компании. В последний раз квартальный рост продаж BMW в годовом натуральном выражении наблюдался в третьем квартале 2025 года. Квартальные поставки автомобилей на рынок составили, таким образом, 551 072 машины, в том числе бренда BMW - 479 291, что на 6,8% меньше в годовом выражении. Продажи Mini уменьшились на 2,4% - до 70 712 машин, а Rolls-Royce - сократились на 18%, до 1 069 единиц. Заметное падение показал третий по величине рынок - Китай, где продажи BMW упали на 24,8% в годовом натуральном выражении, до 114 355 машин, сообщила компания. Два крупнейших рынка при этом продемонстрировали рост: в Европе на 2,7%, до 235 628 единиц, в Америке - на 2,6%, до 129 190 машин, отмечается в релизе. С начала года продажи BMW в мире уменьшились на 4,9%, до 1 707 799 машин, в том числе в Китае - упали на 21,8%, до 376 128, следует из релиза. Показатель с начала года в Европе вырос на 4,5%, до 732 279 машин, в Америке - на 2,8%, до 373 234 автомобилей, также указывается в сообщении. Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2025 года составлял 154 540 человек.
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40
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бизнес, китай, европа, мюнхен, bmw, rolls-royce, bmw x5
Бизнес, КИТАЙ, ЕВРОПА, Мюнхен, BMW, Rolls-Royce, BMW X5
13:16 13.10.2026 (обновлено: 13:22 13.10.2026)
 
Продажи BMW в III квартале снизились на 6,3%

Продажи автомобилей BMW в III квартале снизились на 6,3%

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Продажи автомобилей немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в третьем квартале снизились в натуральном выражении на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что стало четвертым кварталом снижения подряд, следует из отчетности компании.
В последний раз квартальный рост продаж BMW в годовом натуральном выражении наблюдался в третьем квартале 2025 года.
Квартальные поставки автомобилей на рынок составили, таким образом, 551 072 машины, в том числе бренда BMW - 479 291, что на 6,8% меньше в годовом выражении. Продажи Mini уменьшились на 2,4% - до 70 712 машин, а Rolls-Royce - сократились на 18%, до 1 069 единиц.
Заметное падение показал третий по величине рынок - Китай, где продажи BMW упали на 24,8% в годовом натуральном выражении, до 114 355 машин, сообщила компания. Два крупнейших рынка при этом продемонстрировали рост: в Европе на 2,7%, до 235 628 единиц, в Америке - на 2,6%, до 129 190 машин, отмечается в релизе.
С начала года продажи BMW в мире уменьшились на 4,9%, до 1 707 799 машин, в том числе в Китае - упали на 21,8%, до 376 128, следует из релиза. Показатель с начала года в Европе вырос на 4,5%, до 732 279 машин, в Америке - на 2,8%, до 373 234 автомобилей, также указывается в сообщении.
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2025 года составлял 154 540 человек.
 
БизнесКИТАЙЕВРОПАМюнхенBMWRolls-RoyceBMW X5
 
 
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