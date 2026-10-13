Продажи BMW в III квартале снизились на 6,3%
Продажи автомобилей BMW в III квартале снизились на 6,3%
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Продажи автомобилей немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в третьем квартале снизились в натуральном выражении на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, что стало четвертым кварталом снижения подряд, следует из отчетности компании.
В последний раз квартальный рост продаж BMW в годовом натуральном выражении наблюдался в третьем квартале 2025 года.
Квартальные поставки автомобилей на рынок составили, таким образом, 551 072 машины, в том числе бренда BMW - 479 291, что на 6,8% меньше в годовом выражении. Продажи Mini уменьшились на 2,4% - до 70 712 машин, а Rolls-Royce - сократились на 18%, до 1 069 единиц.
Заметное падение показал третий по величине рынок - Китай, где продажи BMW упали на 24,8% в годовом натуральном выражении, до 114 355 машин, сообщила компания. Два крупнейших рынка при этом продемонстрировали рост: в Европе на 2,7%, до 235 628 единиц, в Америке - на 2,6%, до 129 190 машин, отмечается в релизе.
С начала года продажи BMW в мире уменьшились на 4,9%, до 1 707 799 машин, в том числе в Китае - упали на 21,8%, до 376 128, следует из релиза. Показатель с начала года в Европе вырос на 4,5%, до 732 279 машин, в Америке - на 2,8%, до 373 234 автомобилей, также указывается в сообщении.
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам 2025 года составлял 154 540 человек.