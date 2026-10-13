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ЕРЗ: продажи новостроек в 2026 году рухнут до рекордного минимума

ЕРЗ: продажи новостроек в 2026 году рухнут до рекордного минимума - 13.10.2026, ПРАЙМ

ЕРЗ: продажи новостроек в 2026 году рухнут до рекордного минимума

Продажи новостроек по ДДУ в России в 2026 году достигнут рекордно низкого уровня с начала наблюдения – 21,5 миллиона квадратных метров, рассказал руководитель... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T13:16+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Продажи новостроек по ДДУ в России в 2026 году достигнут рекордно низкого уровня с начала наблюдения – 21,5 миллиона квадратных метров, рассказал руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик на заседании комиссии РСПП по жилищной политике и сохранению объектов культурного наследия. По данным "Дом.РФ", на которые он ссылается, за январь-сентябрь 2026 года по ДДУ в сегменте многоквартирного жилья было продано 16,7 миллиона квадратных метров. К концу текущего года в ЕРЗ прогнозируют, что этот показатель достигнет 21,5 миллиона квадратных метров. "Это рекордно низкие продажи за весь период наблюдения. Росреестр начал публиковать данные по ДДУ только с 2014 года. Это рекорд. Никогда так мало продаж квадратных метров по ДДУ в истории России не было с момента начала наблюдений", – подчеркнул Холопик. В прошлый раз, как следует из данных "Дом.РФ", прошлый минимум был зафиксирован в 2022 году, когда было продано 27 миллионов квадратных метров. Руководитель ЕРЗ добавил, что в сентябре-октябре ожидаются продажи на уровне 2-2,2 миллионов "квадратов" в месяц, но в ноябре-декабре будет обвал – 1,3-1,4 миллиона "квадратов" в месяц.

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