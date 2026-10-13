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"Промтекстиль" в Воронеже автоматизировал производство технических тканей

"Промтекстиль" в Воронеже автоматизировал производство технических тканей - 13.10.2026, ПРАЙМ

"Промтекстиль" в Воронеже автоматизировал производство технических тканей

Компания "Промтекстиль" в Воронеже автоматизировала и увеличила производство технических тканей почти на 20%, рассказали РИА Новости в Фонде развития... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T09:47+0300

2026-10-13T09:47+0300

2026-10-13T09:47+0300

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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Компания "Промтекстиль" в Воронеже автоматизировала и увеличила производство технических тканей почти на 20%, рассказали РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Компания "Промтекстиль" в Воронеже автоматизировала и почти на 20% увеличила выпуск технических тканей. Они используются для очистки промышленных жидкостей и отделения твердых частиц в процессе производства. Общий объем инвестиций в проект составил 205 миллионов рублей. Из них 164 миллиона рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП)", - говорится в сообщении. Выход на полную мощность позволил предприятию увеличить выпуск технических тканей с 2,2 до 2,6 миллиона погонных метров ежегодно. Локализация производства составляет практически 100%. Основным сырьем служат отечественные нити и пряжа. "Промтекстиль" поставляет продукцию металлургическим предприятиям – НЛМК, ММК, "Евраз", "Северсталь" и "Русал", химической компании "Фосагро", а также компаниям УГМК, "Полюс", "Атлас Майнинг", "Норильский никель", пищевым холдингам "Доминант", "Русагро", "Продимекс". Технические ткани представляют собой фильтровальные материалы, применяемые для разделения жидких и твердых фаз в промышленных процессах. Они выступают в качестве фильтрующей перегородки, на которой оседают твердые частицы при фильтрации растворов и суспензий. Такие ткани востребованы в горнодобывающей, химической, металлургической и пищевой промышленности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, бизнес, воронеж, нлмк, ммк, евраз