Рубль, нефть и биткоин сохранили сильные позиции

МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. На текущей неделе ожидаем колебания курсов доллара и евро в пределах 81-86 рублей и 91,50-96,50 рубля соответственно. Торги юанем в середине октября, вполне вероятно, пройдут в коридоре 12,20-12,85 рубля.Смягчение санкций на экспорт нефтепродуктов из России со стороны Соединенных Штатов позитивно воспринято рынком с открытия торгов. Баррель Urals торгуется выше 100-110 долларов, дорогая нефть позволяет ожидать роста экспортной выручки сырьевых компаний во второй половине октября.Основное давление на российскую валюту сейчас исходит со стороны операций монетарных властей в рамках бюджетного правила. Тем не менее, смещение баланса рынка в сторону предложения иностранной валюты от экспортеров, а также высокая ставка Банка России создают условия для продолжения коррекционного движения котировок, начатое в начале сентября.Биткоин утром торгуется близ отметки 83 400 долларов. Покупатели главной цифровой валюты продолжают удерживать контроль рынка. Минимум прошлой недели, 80 393 доллара, встал у нижней границы канала. Ниже начинается зона 80 000–80 126 долларов — тот самый уровень, который определит, чем закончится коррекция. Потеряют его — откроется путь к 74 967 долларам. Удержат и закрепятся выше 85 000 долларов — появится первый реальный сигнал восстановления. Ближайшее сопротивление — 87 400–87 900 долларов. Его пробой снова делает актуальной цель 94 000 долларов. Продолжение роста биткоина — вопрос времени, а не направления.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. На текущей неделе ожидаем колебания курсов доллара и евро в пределах 81-86 рублей и 91,50-96,50 рубля соответственно. Торги юанем в середине октября, вполне вероятно, пройдут в коридоре 12,20-12,85 рубля.
Смягчение санкций на экспорт нефтепродуктов из России со стороны Соединенных Штатов позитивно воспринято рынком с открытия торгов. Баррель Urals торгуется выше 100-110 долларов, дорогая нефть позволяет ожидать роста экспортной выручки сырьевых компаний во второй половине октября.
Основное давление на российскую валюту сейчас исходит со стороны операций монетарных властей в рамках бюджетного правила. Тем не менее, смещение баланса рынка в сторону предложения иностранной валюты от экспортеров, а также высокая ставка Банка России создают условия для продолжения коррекционного движения котировок, начатое в начале сентября.
Биткоин утром торгуется близ отметки 83 400 долларов. Покупатели главной цифровой валюты продолжают удерживать контроль рынка. Минимум прошлой недели, 80 393 доллара, встал у нижней границы канала. Ниже начинается зона 80 000–80 126 долларов — тот самый уровень, который определит, чем закончится коррекция. Потеряют его — откроется путь к 74 967 долларам. Удержат и закрепятся выше 85 000 долларов — появится первый реальный сигнал восстановления. Ближайшее сопротивление — 87 400–87 900 долларов. Его пробой снова делает актуальной цель 94 000 долларов. Продолжение роста биткоина — вопрос времени, а не направления.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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