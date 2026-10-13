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Рубль, нефть и биткоин сохранили сильные позиции - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Рубль, нефть и биткоин сохранили сильные позиции
Рубль, нефть и биткоин сохранили сильные позиции - 13.10.2026, ПРАЙМ
Рубль, нефть и биткоин сохранили сильные позиции
На текущей неделе ожидаем колебания курсов доллара и евро в пределах 81-86 рублей и 91,50-96,50 рубля соответственно. Торги юанем в середине октября, вполне... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:42+0300
2026-10-13T08:42+0300
мнения аналитиков
рынок
финансы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874171606.jpg?1791870150
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. На текущей неделе ожидаем колебания курсов доллара и евро в пределах 81-86 рублей и 91,50-96,50 рубля соответственно. Торги юанем в середине октября, вполне вероятно, пройдут в коридоре 12,20-12,85 рубля.Смягчение санкций на экспорт нефтепродуктов из России со стороны Соединенных Штатов позитивно воспринято рынком с открытия торгов. Баррель Urals торгуется выше 100-110 долларов, дорогая нефть позволяет ожидать роста экспортной выручки сырьевых компаний во второй половине октября.Основное давление на российскую валюту сейчас исходит со стороны операций монетарных властей в рамках бюджетного правила. Тем не менее, смещение баланса рынка в сторону предложения иностранной валюты от экспортеров, а также высокая ставка Банка России создают условия для продолжения коррекционного движения котировок, начатое в начале сентября.Биткоин утром торгуется близ отметки 83 400 долларов. Покупатели главной цифровой валюты продолжают удерживать контроль рынка. Минимум прошлой недели, 80 393 доллара, встал у нижней границы канала. Ниже начинается зона 80 000–80 126 долларов — тот самый уровень, который определит, чем закончится коррекция. Потеряют его — откроется путь к 74 967 долларам. Удержат и закрепятся выше 85 000 долларов — появится первый реальный сигнал восстановления. Ближайшее сопротивление — 87 400–87 900 долларов. Его пробой снова делает актуальной цель 94 000 долларов. Продолжение роста биткоина — вопрос времени, а не направления.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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Гузель Проценко
https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, финансы
Мнения аналитиков, Рынок, Финансы
08:42 13.10.2026
 
Рубль, нефть и биткоин сохранили сильные позиции

Эксперт Проценко: доллар останется в коридоре 81-86 рублей

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. На текущей неделе ожидаем колебания курсов доллара и евро в пределах 81-86 рублей и 91,50-96,50 рубля соответственно. Торги юанем в середине октября, вполне вероятно, пройдут в коридоре 12,20-12,85 рубля.
Смягчение санкций на экспорт нефтепродуктов из России со стороны Соединенных Штатов позитивно воспринято рынком с открытия торгов. Баррель Urals торгуется выше 100-110 долларов, дорогая нефть позволяет ожидать роста экспортной выручки сырьевых компаний во второй половине октября.
Основное давление на российскую валюту сейчас исходит со стороны операций монетарных властей в рамках бюджетного правила. Тем не менее, смещение баланса рынка в сторону предложения иностранной валюты от экспортеров, а также высокая ставка Банка России создают условия для продолжения коррекционного движения котировок, начатое в начале сентября.
Биткоин утром торгуется близ отметки 83 400 долларов. Покупатели главной цифровой валюты продолжают удерживать контроль рынка. Минимум прошлой недели, 80 393 доллара, встал у нижней границы канала. Ниже начинается зона 80 000–80 126 долларов — тот самый уровень, который определит, чем закончится коррекция. Потеряют его — откроется путь к 74 967 долларам. Удержат и закрепятся выше 85 000 долларов — появится первый реальный сигнал восстановления. Ближайшее сопротивление — 87 400–87 900 долларов. Его пробой снова делает актуальной цель 94 000 долларов. Продолжение роста биткоина — вопрос времени, а не направления.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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