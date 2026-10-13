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Путин встретился с главой Минтранса Никитиным - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Путин встретился с главой Минтранса Никитиным
Путин встретился с главой Минтранса Никитиным - 13.10.2026, ПРАЙМ
Путин встретился с главой Минтранса Никитиным
Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T13:56+0300
2026-10-13T14:11+0300
бизнес
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.Президент предложил Никитину обсудить тему инвестпроектов, которые реализуются в транспортном комплексе.Предыдущая рабочая встреча Путина с Никитиным состоялась в июне. В ходе встречи в том числе обсуждались вопросы создания в России высокоскоростных магистралей.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга во вторник назвал транспортную отрасль важнейшей и анонсировал доклад главы Минтранса по основной повестке дня министерства.Российский лидер ранее подчеркивал, что транспортный комплекс является важнейшей государствообразующей отраслью, без которого страна существовать не может.
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бизнес, владимир путин, дмитрий песков
Бизнес, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:56 13.10.2026 (обновлено: 14:11 13.10.2026)
 
Путин встретился с главой Минтранса Никитиным

Путин во вторник встретился в Кремле с министром транспорта РФ Андреем Никитиным

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.
Президент предложил Никитину обсудить тему инвестпроектов, которые реализуются в транспортном комплексе.
Предыдущая рабочая встреча Путина с Никитиным состоялась в июне. В ходе встречи в том числе обсуждались вопросы создания в России высокоскоростных магистралей.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга во вторник назвал транспортную отрасль важнейшей и анонсировал доклад главы Минтранса по основной повестке дня министерства.
Российский лидер ранее подчеркивал, что транспортный комплекс является важнейшей государствообразующей отраслью, без которого страна существовать не может.
 
БизнесВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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